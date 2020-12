Nowy sygnatariusz globalnego zobowiązania Fundacji Ellen MacArthur

Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) został sygnatariuszem globalnego zobowiązania Fundacji Ellen MacArthur w zakresie nowej gospodarki tworzywami sztucznymi. Tym samym wspiera wizję gospodarki w obiegu zamkniętym, w której produkty z tworzyw sztucznych nigdy nie stają się odpadem.





Więcej niż oświadczenie

Opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczają rzeki, morza i krajobrazy na całym świecie. Problemem nie jest samo opakowanie z tworzywa sztucznego, ale sposób w jaki się z nim obchodzimy. Od lat wszyscy mówią o „gospodarce w obiegu zamkniętym” – jej główną ideą jest zapobieganie wyrzucaniu plastiku jako odpadu. FHCS chce ten pomysł urzeczywistnić, dlatego w październiku podpisało „Globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzyw sztucznych” Fundacji Ellen MacArthur. Dr Andreas Mack, prezes FHCS Global Marketing wyjaśnia: Coraz więcej klientów, a także użytkowników końcowych, przywiązuje większą wagę do zrównoważonego rozwoju. Chęć akceptacji zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych wciąż rośnie. Podpisując globalne „Zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi” sygnalizujemy, że idą prawdziwe zmiany, poparte działaniami, a nie tylko „zielonymi” sloganami. Jesteśmy więc pierwszym producentem markowych mechanicznych środków czystości do gospodarstwa domowego, który podpisał się pod tym zobowiązaniem.

Zielone cele

Cele, które wyznacza zobowiązanie dla FHCS do 2025 roku, są ambitne:

- firma będzie dążyła, aby do 2025 roku 100% wszystkich opakowań nadawało się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Do tego czasu FHCS sprawdzi wszystkie swoje produkty na całym świecie, wyeliminuje problematyczne lub niepotrzebne opakowania, np. zmieniając laminowaną folię z tworzywa sztucznego na jednomateriałową,

- celem jest osiągnięcie 50% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich opakowaniach i 25% zawartości materiałów, pochodzących z recyklingu w opakowaniach plastikowych w 2025 roku,

- zwiększenie ilości materiałów pochodzących z recyklingu w stałych produktach FHCS z tworzyw sztucznych z obecnych 46% do 50%, do 2025 roku,

- opracowanie rozwiązań, umożliwiających przekształcenie opakowań transportowych z systemów jednorazowego użytku na systemy wielokrotnego użytku – w logistyce magazynowej i fabrycznej oraz transporcie B2B.

Dotychczasowe osiągnięcia: małe zmiany mają duży wpływ

FHCS już od dłuższego czasu analizuje wszystkie rozwiązania dotyczące opakowań, co często ujawnia potencjał oszczędności znacznej ilości materiału. Na całym świecie kontrolowane są wszystkie opakowania – tak, aby ustalić, gdzie można zastosować inteligentne rozwiązania, które całkowicie zlikwidują lub zmniejszą ilość materiału. – Możemy być dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć. Około 90% naszych produktów jest trwałych i pomaga minimalizować odpady, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność. W ostatnich latach zwiększyliśmy do ponad 40%, wykorzystanie plastiku, pochodzącego z recyklingu w naszych stałych produktach z tworzyw sztucznych. Prawie wszystkie nasze plastikowe opakowania nadają się do recyklingu. Mamy jednak obowiązek ciągłego doskonalenia i dążenia do gospodarki w obiegu zamkniętym. Dla FHCS przystąpienie do tego zobowiązania jest kamieniem milowym, ponieważ odzwierciedla nasze wieloletnie przekonanie, że rozwój biznesu i zrównoważony rozwój idą w parze – mówi Karin Overbeck, CEO FHCS.