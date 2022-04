Nowy system certyfikacji oceni standard inteligentnych budynków biurowych

Z potrzeby ustanowienia globalnego punktu odniesienia dla branży deweloperskiej tkwiącej w samym środku cyfrowej transformacji i stworzenia standardu oceny inteligentnych budynków biurowych powstał system certyfikacji SmartScore. Pierwszą w Polsce akredytowaną profesjonalistką tej metodologii oceny budynków została Renata Hartle z firmy Colliers.

REKLAMA

Rynek nieruchomości przeżywa w ostatnich latach prawdziwą rewolucję związaną z technologiami, ESG czy zmianą modelu pracy, której katalizatorem była pandemia COVID-19. Nowe budynki w Polsce są coraz inteligentniejsze i dostarczają wiele innowacyjnych rozwiązań dla firm oraz ich pracowników. Teraz możliwe jest potwierdzenie ich jakości w odniesieniu do światowych standardów i porównanie do rozwiązań wdrożonych w ikonach takich, jak: the Shard w Londynie, the Cube w Berlinie czy Salesforce Tower w Australii.

– O ile proekologiczność budynków i ich przyjazność dla użytkowników już od wielu lat potwierdzane są certyfikatami takimi jak BREEAM, LEED, Fitwel czy WELL, o tyle zaawansowanie technologiczne nieruchomości nie posiadało do tej pory żadnej oficjalnej skali oceny. SmartScore to zmienił, wprowadzając bardzo przejrzysty system weryfikacji doświadczenia użytkownika oraz rozwiązań cyfrowych w biurowcu. Główną korzyścią ze SmartScore jest potwierdzenie kompleksowości systemów, ich bezpieczeństwa oraz gotowości na przyszłość – mówi Renata Hartle, Manager ds. rozwiązań technologicznych w Colliers.

Certyfikat dla best-in-class

SmartScore jest certyfikatem wypracowanym przez WiredScore, amerykańską firmę, która od 2013 roku certyfikuje budynki pod kątem łaczności cyfrowej. SmartScore został stworzony we współpracy z globalnymi liderami branży nieruchomości - z właścicielami i użytkownikami najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców na świecie. SmartScore identyfikuje najlepsze w swojej klasie inteligentne budynki, które zapewniają wyjątkowe doświadczenia użytkownikom, zwiększają efektywność kosztową, spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i są gotowe na dynamiczne zmiany technologiczne.

– Obecnie większość budynków posiada nowoczesne rozwiązania i chętnie określa się jako zaawansowane technologicznie. Certyfikat SmartScore pozwoli zweryfikować, w jakim stopniu nowoczesne budynki są smart i jak wypadają na tle innych obiektów. Mogą się o niego starać zarówno nowe biurowce aspirujące do bycia best-in-class, jak i już istniejące, które chciałyby podnieść poziom dostępności cyfrowej i przeprowadzić proces modernizacji. Mocno wierzę, że korzystając z tego narzędzia, mogę nie tylko wspierać deweloperów i właścicieli budynków w uzyskaniu certyfikatu, ale przede wszystkim doradzać w spójnym i strategicznym planowaniu inteligentnych rozwiązań dla nieruchomości – dodaje Renata Hartle.

Funkcjonalność, bezpieczeństwo, przyszłość

Sam proces certyfikacji SmartScore nie różni się znacznie od innych procesów certyfikacji powierzchni. Pierwszym etapem jest pre-assessment, czyli wstępna ocena zaawansowania technologicznego budynku. W efekcie powstaje lista brakujących elementów lub tych wymagających usprawnienia. Kolejno zbierana jest dokumentacja potwierdzająca poszczególne rozwiązania w każdej kategorii. Wówczas następuje faza audytu i przyznawany jest certyfikat na jednym z czterech poziomów: Platinum, Gold, Silver lub Certified. Możliwe jest certyfikowanie zarówno budynków już oddanych do użytkowania (in-development), jak i tych będących dopiero w fazie realizacji (in-use).

Certyfikacja nie narzuca wykorzystania konkretnych systemów i rozwiązań. Zamiast tego skupia się na tym, jaką korzyść z używania technologii będzie miał użytkownik i jakiego doświadczenia mu ona dostarczy.

Certyfikat SmartScore z założenia ma być jak najbardziej komplementarny i zgodny z innymi systemami certyfikacji. Na wszystkie kategorie patrzy się pod kątem ucyfryzowania, możliwości raportowania, wykorzystania oraz weryfikowania danych w celu usprawniania procesów w nieruchomości i przygotowania jej na nadchodzącą przyszłość.

Renata Hartle od lat wdraża do budynków biurowych rozwiązania typu smart, wyszukując i integrując najnowocześniejsze technologie, takie jak mobilny dostęp, wirtualna recepcja, smart parking czy analiza zajętości powierzchni. Spędziła także rok w Waszyngtonie, wspierając nowe metody projektowania doświadczeń użytkowników przestrzeni komercyjnych oraz analizując rynek elastycznych powierzchni w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat w Colliers doradza najemcom oraz właścicielom budynków w zakresie innowacyjnych technologii dla użytkowników biur.