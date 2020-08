Nowy szef architektów w 7R. Zadba m.in. o ekologię projektów

Michał Ulasiński, obejmując stanowisko Head of Architecture w 7R, pokieruje zespołem architektów, koncentrując się na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań poprawiających komfort użytkowania budynków, z uwzględnieniem harmonijnego wpisania się projektów 7R w otoczenie oraz ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.

7R rozwija wewnętrzny zespół dedykowany projektowaniu oraz architekturze budynków przemysłowych i magazynowych, którym pokieruje Michał Ulasiński. Jednym z głównych zadań szefa architektów 7R będzie projektowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa ekologicznego.

- Od lat blisko współpracujemy z najemcami już na wczesnym etapie projektowania ich przestrzeni przemysłowo-magazynowych. Dzięki własnemu działowi architektonicznemu możemy uwzględnić specyficzne potrzeby biznesu, jaki prowadzą i jak najlepiej dopasować budynek do konkretnego rodzaju operacji. Cieszymy się, że Michał wzmacnia nasz zespół. Będzie odpowiedzialny za rozwój oferty projektowej 7R, która wyróżnia nas na rynku nieruchomości logistycznych i magazynowych. Wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie Michała niewątpliwie przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań atrakcyjnych dla naszych najemców - mówi Ryszard Gretkowski, wiceprezes zarządu 7R SA.

Michał Ulasiński posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych, a także hoteli i placówek medycznych. Przed dołączeniem do 7R pracował m.in. jako Head of Design & Build dla polskiego oddziału Cushman & Wakefield. Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.

- Obserwując w ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój sektora nieruchomości magazynowych i logistycznych, cieszę się, że dołączyłem do zespołu 7R, który jako pierwszy na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wprowadził linię magazynów miejskich 7R City Flex Last Mile Logistics oraz magazynowy ekokoncept 7R Green. Stawiamy na młody zespół specjalistów i ekspertów różnych specjalności. Moim celem jest poprowadzenie zespołu tak, aby stał się najlepszą jednostką świadczącą profesjonalne usługi w zakresie projektowania obiektów magazynowo-logistycznych i BTS w naszym kraju - dodaje Michał Ulasiński, Head of Architecture w 7R.

Dzięki własnemu działowi architektury i projektowania, a także utworzonemu z początkiem roku w departamencie leasingu zespołowi dedykowanemu projektom BTS, 7R zapewnia kompleksową obsługę inwestycji na każdym etapie jej realizacji. Firma koncentruje się na wzmocnieniu prac koncepcyjnych szytych na miarę i jednocześnie przyjaznych środowisku.