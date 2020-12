Od wodnych murali po czyste elewacje. Antysmogowa akcja w Warszawie

Najpierw na elewacjach pokrytych szarą warstwą smogu pojawiły się wodne murale. Później fasady budynków zostały dokładnie wyczyszczone. To wszystko w ramach antysmogowej akcji, jaka ma miejsce w Warszawie.

Przysłonięte szarą warstwą smogu budynki przy ulicy Puławskiej i al. Jerozolimskich odzyskały dawny blask. Wyczyszczono je w ramach kampanii Clean Art innogy Polska, po tym jak wodne murale na ich ścianach pokazały, że podobne zanieczyszczenia osadzają się w płucach. W trosce o zdrowie warszawiaków

Smog, który osadza się na budynkach, dociera także do naszych płuc. Jest jedną z głównych przyczyn chorób układu oddechowego i krążenia. Stworzone w listopadzie, w pierwszym etapie kampanii wodne murale “Czyste powietrze. Czysta Warszawa” miały zwrócić uwagę warszawiaków na problem zanieczyszczenia powietrza w mieście. Następnie budynki zostały całkowicie wyczyszczone, dzięki czemu mieszkańcy mogą lepiej wyobrazić sobie jak wyglądałoby życie w mieście bez smogu.

W finale projektu, w lutym 2021 roku innogy wesprze profilaktyczne badania płuc warszawiaków. Akcja będzie finansowana ze środków Fundacji innogy w Polsce. Marka do końca 2021 r. będzie przekazywać na badania płuc warszawiaków 1 zł za każdy miesiąc obowiązywania każdej umowy na warunkach produktu Warszawska Eko Energia.

Do czyszczenia budynków przy al. Jerozolimskich 121/123 i Puławskiej 30, została użyta jedynie gorąca woda pod odpowiednim ciśnieniem, dzięki czemu projekt nie miał negatywnego wpływu na środowisko. Akcja innogy Polska pomogła się także pozbyć graffiti, które od lat szpeciło elewacje. Mieszkańcy zyskali nie tylko poprawę estetyki swojego domu. Warto wiedzieć, że smog, który osadza się wraz z innymi zanieczyszczeniami na budynkach, może wchodzić w bardziej skomplikowane procesy szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Udowodniono, że brud na budynkach pod wpływem światła uwalnia tlenki azotu, które uczestniczą w tworzeniu smogu.*

- Pod wieloma względami ta akcja to bardzo dobry pomysł - uważa Ewa Konieczko, zarządca nieruchomości przy. ul Puławskiej 30. - Elewacja była zanieczyszczona, zamalowana graffiti i wymagała odświeżenia, co podnoszono na ostatnim zebraniu. Projekt Clean Art pokazał także jak ogromnym problemem miasta są zanieczyszczenia. Puławska jest jedną z najruchliwszych ulic w stolicy i smog jest tu dokuczliwy. Społecznie niezwykle istotne jest również, że zostaną wykonane w przyszłości nieodpłatne badania dla warszawiaków - podkreśla i dodaje, że dobrze byłoby, by duże firmy takie jak innogy angażowały się w przyszłości w przedsięwzięciach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, jak i akcje wspierające wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców - dodaje.

Clean Art to nie jedyna inicjatywa marki innogy na rzecz przyszłości Warszawy bez smogu. innogy systematycznie poszerza swoją ofertę produktów związanych z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, m.in. oferuje nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. Firma uruchomiła także największy w Polsce, w pełni elektryczny car sharing innogy go!. W marcu br. roku 25 aut wyposażyła w czujniki Airly. Warszawiacy jeżdżąc bezemisyjnymi autami, aktualizują Mapę Smogo!wą. Dostępna na stronie airly.eu/mapasmogowa daje warszawiakom pierwszą na świecie aktualizowaną w czasie rzeczywistym, mobilną mapę smogu. Wiedzę o jakości powietrza zyskali m.in. mieszkańcy Pragi Północ, gdzie nie było dotąd czujnika stacjonarnego.