Ogrody społeczne w Gdyni. Jak będzie wyglądał ten na Oksywiu?

Jak będzie wyglądał ogród społeczny na Oksywiu? Zdecydują o tym mieszkańcy. W każde czwartkowe popołudnie Przystań Śmidowicza 49 zaprasza bowiem na spotkania i rozmowy o tym, jak rozwijać to miejsce, by dawało jak najwięcej radości.







Czy w mieście można uprawiać warzywa, owoce oraz inne rośliny? Oczywiście! Nawet jeśli nie ma się do tego warunków we własnym domu czy mieszkaniu. Kontakt z naturą i przestrzeń do hodowania własnych sadzonek zapewniają mieszkankom i mieszkańcom gdyńskie ogrody społeczne. Ideą przyświecającą tego typu przedsięwzięciom jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększenie funkcjonalności przestrzeni miejskiej, edukacja, ale także, co warto podkreślić, ukazanie, jak ogromny wpływ na środowisko w mieście mogą mieć jego mieszkańcy.

Jeden z ogrodów społecznych urządzono na dziedzińcu Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu. Wszystko dzięki współpracy gdyńskiego samorządu, Banku Żywności w Trójmieście i firmy Target. W jej efekcie powstają Otwarte Ogrody Gdyni. Projekt zainaugurowano w 2017 roku właśnie w Przystani Śmidowicza 49 – w części Oksywia objętej Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

– To było przed rozpoczęciem adaptacji budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, ale już wtedy wiedzieliśmy, że gdy Przystań zyska docelowy kształt, jedną z ważnych funkcji będzie ogród społeczny – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Widzieliśmy tę przestrzeń jako międzypokoleniową, zachęcającą do współdziałania, pozwalającą na budowanie relacji – jako ważną część rewitalizacyjnych działań społecznych, które prowadzimy na Oksywiu. Właśnie teraz to wszystko się spełnia. W opiekę nad ogrodem angażują się mieszkańcy i partnerzy tworzący Przystań Śmidowicza 49. Panie z Miejskiego Klubu Seniora „Północ” dzieliły się radami co do pielęgnacji pomidorów. Z kolei dzieci i młodzież z placówki SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka zaopiekowały się ziołami w trakcie Dnia Dziecka, pomagały w przygotowaniu dużych donic, układając warstwy grządki. Teraz gdy Przystań Śmidowicza 49 została przebudowana, a jej dziedziniec zagospodarowany, ogród społeczny może pokazać pełnię swoich możliwości. Zapraszam wszystkich do jego współtworzenia.

W czwartki w godz. 16.00-18.00 odbywają się spotkania, których uczestnicy zastanawiają się nad formą ogródka.

– W tym miejscu można działać cały czas – zachęca Joanna Pytel, animatorka z Przystani Śmidowicza 49. – Teren zewnętrzny jest otwarty, więc w każdej chwili można przyjść z narzędziami i uprawiać grządki. Mamy już pomidory, fasolę i zioła. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ogrodzie stanęły trzy specjalne, duże donice wypełnione ziemią. Dzięki nim każda osoba, bez względu na wiek, może korzystać z ogrodu, nie nadwyrężając swojego zdrowia. W planach mamy przygotowanie kolejnego kompostownika, trzech podwyższonych grządek, a w miarę dołączania mieszkańców do działań – kolejnych dużych donic na rośliny. Przede wszystkim jednak zachęcamy nasze sąsiadki i naszych sąsiadów do realizacji swoich pomysłów. Ten ogród jest dla was.

W Przystani działa również punkt wymiany kwiatów. Mieszkańcy mogą tam zaopiekować się rośliną pozostawioną przez innych, ale też przynieść swoją.