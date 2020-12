Okres przejściowy w Warunkach Technicznych pozwala stosować dotychczasowe normy energetyczne

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które m.in. zaostrzają wymogi dotyczące lepszej izolacji, co ma skutkować niższym zapotrzebowaniem na energię. Przepisy zaostrzają również współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych, w tym ścian, dachów oraz okien.

REKLAMA

W 2014 roku po raz pierwszy zaostrzano przepisy, kolejna zmiana miała miejsce w 2017 roku, a teraz już ten proces zostaje zakończony. Firma FAKRO wraz z innymi producentami stolarki, organizacjami branżowymi i architektami opiniowała, że te zmiany mogą przynieść negatywne skutki.

W efekcie Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii uwzględniło w zmianach jeden z postulatów branży. Wprowadzone zostało rozporządzenie według, którego obowiązywać będzie okres przejściowy, pozwalający stosować dotychczasowe normy energetyczne dla wszystkich spraw wszczętych przed końcem bieżącego roku.

W związku z wchodzącymi w życie przepisami odbyła się debata „Ułatwienia dla branży budowlanej – jak pomóc przetrwać branży, nie rezygnując z podnoszenia efektywności energetycznej, zachowując jej wysoką pozycję eksportową bez wpływu na zwiększenie kosztów inwestorskich”, w której wziął udział wraz z przedstawicielami deweloperów, architektów i organizacji branżowych Janusz Komurkiewicz – członek zarządu FAKRO ds. marketingu oraz przedstawił w dyskusji opinię branży stolarki:

– Jesteśmy za tym, by rozmawiać jak obniżać energię pierwotną zużywaną przez budynki, żeby były one rzeczywiście zeroenergetyczne i mniej emisyjne. Ale mówimy: zastanówmy się, jaką metodą do tego dochodzić. Czy ma sens bezkompromisowe obniżanie parametrów każdej przegrody? Okno to nie tylko element przegrody zewnętrznej budynku, który traci ciepło ale także z energii słonecznej ciepło zyskuje. W zimie od strony południowej w bilansie energetycznym więcej energii pozyskujemy ze słońca niż tracimy energii z ogrzewania. Ale jest to możliwe dlatego, że od strony południowej jest szyba jednokomorowa, a od północnej – dwukomorowa. O tym, gdzie i jakiej wielkości okno powinno być zastosowane powinien decydować architekt. Zmiana przepisów usztywnia tę drogę.

Janusz Komurkiewicz zwrócił uwagę na doprecyzowania zapisów WT w szczególności odnośnie zapisu rozmiaru referencyjnego, co ujednoliciłoby interpretację przepisów w trakcie kontroli nadzoru budowlanego. Dodatkowo klient bez problemu mógłby porównać różne modele okien, co w obecnej sytuacji jest dla niego trudne. Pani Minister Anna Kornacka zadeklarowała, że skonsultuje oraz weźmie sugestie pod uwagę.

Wieloletnie starania całej branży jak widać przynoszą chociaż częściowe efekty, co oznacza nowe otwarcie w dialogu z organami ustawodawczymi.