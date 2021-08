Olivia Business Centre: dobre praktyki w czasie pandemii COVID-19. Nowy raport

Gdańska Olivia Business Centre opublikowała właśnie raport zawierający zestaw dobrych praktyk w czasie pandemii COVID-19.

Olivia Business Centre poddała się najbardziej restrykcyjnej analizie prowadzonej przez ekspertów z International Well Building Institute (IWBI) z Nowego Yorku. Sprawdzane było bezpieczeństwo użytkowników budynków, a także rozwiązania podnoszące jakość życia na terenie centrum biznesowego, również w kontekście trwającej pandemii.

WELL Health-Safety Rating to oparta na precyzyjnych danych ocena budynków, koncentrująca się na standardach użytkowania, zaangażowaniu interesariuszy i planach awaryjnych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort ich użytkownikom. Certyfikacja oparta jest na wytycznych blisko 600 wirusologów, urzędników państwowych, naukowców, liderów biznesu, architektów, projektantów, naukowców zajmujących się budownictwem i specjalistów od nieruchomości. WELL to równocześnie gwarancja rozbudowanej infrastruktury podnoszącej jakość życia i komfort każdego użytkownika budynków.



Olivia jako pierwsza uzyskała najwyższy z możliwych wyników, spełniając wymogi na poziomie 100% w każdym z weryfikowanych obszarów. Obecnie opublikowała zestaw zrealizowanych działań, funkcjonujący jako własny zestaw najlepszych praktyk w zakresie zarządzania budynkami i budowania relacji z Rezydentami w okresie pandemii.



Raport jest podsumowaniem kampanii „Bezpieczna Olivia”, realizowanej od początku pandemii. Stanowi źródło cennej wiedzy dla osób z branży nieruchomości, ale także użytkowników biurowców najwyższej klasy. Inicjatywy zrealizowane przez największe w Polsce centrum biznesowe obejmują zastosowanie jonizatorów na bieżąco oczyszczających powietrze cyrkulujące w budynkach Olivii. Instalowane urządzenia nasycają wszystkie powierzchnie najmu jonami, mającymi zdolność niszczenia wirusów, bakterii i innych patogenów w powietrzu wentylowanym do pomieszczeń.



Ponadto w częściach wspólnych budynków (windy, lobby, ścieżki dojścia do hal garażowych) zastosowane zostały aktywne powłoki tytanowe, tworzące powierzchnie wolne od mikroorganizmów chorobotwórczych. Bakterie, grzyby oraz wirusy są likwidowane, a ich pozostałości rozkładane są na dwutlenek węgla oraz wodę. Powłoka, która została opracowana przez polską firmę Lumichem i naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, została zastosowana we wszystkich ośmiu biurowcach oliwskiego centrum.



W Olivii podjęto również szereg działań, wspierających rezydentów w rearanżacji ich biur do nowej post-covidowej rzeczywistości. Głównym celem wszystkich działań jest zagwarantowanie pracownikom centrum poczucia bezpieczeństwa i maksymalnego komfortu, dlatego koncentracja działań obejmowała trzy główne obszary: ryzyko, pojemność oraz sposoby przemieszczania się osób korzystających z przestrzeni biurowych.



Olivia realizuje również projekt „More than buildings”, wpisującego się w ideę work-life balance. On również miał wpływ na wysokie noty w czasie międzynarodowej certyfikacji WELL. Projekt obejmuje szereg inicjatyw, wśród których są webinaria, warsztaty, szkolenia i konferencje (on-line lub na miejscu), a także spotkania z inspirującymi ludźmi. Olivia ponadto organizuje dla pracowników rezydentów zajęcia sportowe w kilkunastu dziedzinach sportu – od wspólnego pokonywania tras rowerowych przez lasy Trójmieskiego Parku Krajobrazowego po wspólne żeglowanie z mistrzem olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem. W ostatnich tygodniach oddano do dyspozycji wszystkich zainteresowanych boisko do siatkówki plażowej – zaledwie kilkanaście metrów od centrum biurowego. Ponadto, Rezydenci Olivii mogą realizować swoje pasje w kilkunastu Klubach Ambasadorskich skupiających miłośników języków obcych, fotografii czy wspinaczki. Nieprzerwanie działa też Chór Olivii oraz cykliczna zbiórka krwi w ramach akcji Kropelka Energii.



– Od zniesienia lock downu pracujemy nad tym, aby zapewnić Rezydentom Olivii najlepsze rozwiązania wpływające na ich bezpieczeństwo i poczucie komfortu w miejscu pracy, co skutkuje tym, że systematycznie coraz więcej pracowników powraca do biur i tendencji tej nie zahamowuje nawet okres urlopowy – mówi Monika Pietrzak, dyrektor pionu zarządzania w Olivii Business Centre.