Olivia Business Centre pod znakiem świadomości klimatycznej

W przypadający na 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi Olivia Business Centre uruchomi nowy program promocji świadomości klimatycznej, w ramach którego promować będzie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i transportu oraz ograniczania zużycia energii.

REKLAMA

Olivia Business Centre z okazji Światowego Dnia Ziemi właśnie ogłasza nowy program świadomości klimatycznej na 2021 rok.

Kompleks oferuje 24 tyś. m kw powierzchni biologicznie czynnej, realizuje projekty na rzecz zrównoważonego transportu, odzyskiwania energii, a ciepło czerpie ze źródeł geotermalnych.

Proekologiczne inicjatywy realizowane przez rezydentów Olivii to m.in.: 100 000 zasadzonych drzew, wysiewanie łąk kwietnych, ratowanie dzikich i miododajnych pszczół, a także projekty na rzecz bioróżnorodności.

Sadzenie drzew

W zakończonym ostatnio konkursie Olivia Prize, organizowanym przez Olivia Business Centre najwięcej zgłoszeń dotyczyło projektów społecznych i ekologicznych, realizowanych zarówno przez duże globalne korporacje, jak i niewielkie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięciem na największą skalę było zasadzenie przez firmę ABAX 100 tyś. drzew w Malawi. Firma w ten sposób odtwarza ekosystem, który ucierpiał w czasie ostatnich 10 lat intensywnej dewastacji.

Przeczytaj także >> Zrównoważony rozwój według Zalando, H&M i Ralph Lauren. Czas na zielone koncepty, eko design i biodegradowalność

– ABAX ma za sobą szczególnie dobry rok pod względem odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, a nasi pracownicy byli w tym względzie niemal hiperaktywni. – mówi Dorota Orzęcka, Digital Marketing Manager z firmy ABAX. – W 2020 roku posadziliśmy ponad 100 000 drzew we współpracy z naszym partnerem WeForest i wsparliśmy siedem lokalnych projektów w pobliżu naszych biur. Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna jest częścią każdej naszej usługi, dlatego sadzimy nowe drzewo z okazji każdego zamówienia. Wraz z WeForest tworzymy zespół wspierający program ponownego zalesienia na terenie Malawi. Podejmujemy ogromne wysiłki, aby przeciwdziałać nadmiernej wycince terenów leśnych, które dawniej pokrywały jedną trzecią całego kraju. Wycinka doprowadziła do utraty różnorodności biologicznej, a także stwarza cały czas zagrożenie związane z obniżeniem jakości i bezpieczeństwa wód w rejonie, które są kluczowym zasobem dla żyjących tam tysięcy rodzin. Projekt jest prężnie realizowany we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Wydziałem Leśnictwa oraz dziesięcioma lokalnymi szkółkami leśnymi. – dodaje Dorota Orzęcka.

W trosce o bioróżnorodność