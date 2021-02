Olivia pomoże zaaranżować przestrzenie wspólne gdańskiego uniwersytetu

Olivia Business Centre wdrożyła cztery projekty współpracy z gdańskimi uczelniami. Zróżnicowana współpraca ma zapewnić wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy biznesem i światem nauki. Dzięki niej zostaną też odnowione wnętrza budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mieści się w sąsiedztwie Olivii Business Centre, na terenie kampusu uczelni. Otwarty został w 2000 roku i był pierwszym najbardziej nowoczesnym obiektem wybudowanym na tym terenie. Obecnie, po 21 latach budynek otaczają jedne z najnowocześniejszych budynków akademickich w kraju, więc nieuchronnie zbliża się czas, kiedy rozpoczną się prace przy jego modernizacji, aby spełniał nowoczesne standardy budynków użyteczności publicznej. Lata funkcjonowania tej przestrzeni pokazały również oczekiwania społeczności akademickiej wobec części wspólnych. To właśnie te doświadczenia będą głównym motorem zmian na wydziale.



Na początku 2021 roku odbyła się wizytacja wybranych przestrzeni Olivii przez prof. dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, dziekana WPiA UG, oraz prodziekanów: prof. dr hab. Małgorzatę Balwicką Szczyrbę oraz prof. dr. hab. Marcina Wiszowatego. Wizyta miała na celu rozpoznanie możliwości, proponowanych rozwiązań, jak i oczekiwań, jakie uczelnia stawia przed architektami.



- To bardzo ciekawe, nowoczesne rozwiązania – mówi prof. dr hab. Marcin Wiszowaty. Wierzymy, że dzięki współpracy WPiA UG z Olivią Business Centre nasi studenci, pracownicy oraz goście będą mogli doświadczyć licznych zalet nowoczesnych aranżacji wspólnych przestrzeni naszego Wydziału, aby już po pandemii, mogły one służyć integracji, pracy, relaksowi i spotkaniom - dodaje prof. Wiszowaty.



- Wydział Prawa chce rozwijać współpracę z biznesem, ponieważ większość absolwentów Wydziału znajduje miejsce pracy w biznesie, zatem taka współpraca poszerzy możliwości Wydziału i podniesie atrakcyjność studiów w oczach studentów. – mówi Maciej Kotarski z Olivia Business Centre. Olivia zaś jest największym skupieniem biznesu w Trójmieście, a przy tym nie tylko leży najbliżej budynku Wydziału, ale i jest z tego budynku bardzo dobrze widoczna – właśnie z tych przestrzeni wspólnych, które Olivia pomoże zaaranżować. Dlatego dziekani Wydziału zaproponowali Olivii współpracę, między innymi przy rewitalizacji i opracowywaniu koncepcji przestrzeni wspólnych. Mam nadzieję, że w przyszłości, w części Wydziału, w której jest widok na Olivia Business Centre powstanie strefa biznesu dla studentów, która będzie prowadzona pod patronatem właśnie Olivii – dodaje Maciej Kotarski.

Ponad 100 tyś. m2 powierzchni biurowych oraz części wspólnych centrum biznesowego, które zostały zaprojektowane przez związaną z Olivią pracownię Design Anatomy, dają olbrzymią wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu odnowione wnętrza uczelni będą mogły spełniać najwyższe standardy nowoczesnych budynków.

- Naszym zdaniem ogólnodostępne części Wydziału posiadają niezwykły, a przy tym niewykorzystany potencjał. – mówi Justyna Biłat, architekt z Design Anatomy. Chcemy wykreować strefy o bardzo różnym przeznaczeniu, w których będzie można wyciszyć się, spotkać w grupie studentów, porozmawiać ze współpracownikami, zjeść lunch, zrelaksować się przy kawie, zorganizować burzę mózgów czy dyskusję po konferencji. Zespół naszych architektów stawia na pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby, a główną ideą naszych projektów jest ogólny wellbeing odbiorców. Przestrzeń wydziału jest bogata w naturalną zieleń, a rośliny pozytywnie wpływają na mikroklimat wnętrza, zwiększają komfort użytkowania, przyczyniają się do redukcji stresu i zwiększenia satysfakcji z pracy, również tej naukowej. - podkreśla Justyna Biłat.