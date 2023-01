Oliwia Ledzińska najlepszą polską młodą projektantką!

Oliwia Ledzińska zdobyła tytuł Best Polish Designer under 30 w konkursie Dobry Design. Młoda projektantka odebrała statuetkę na gali Dobrego Designu podczas 4 Design Days w Katowicach (www.4dd.pl).

Oliwia Ledzińska zwyciężyła w konkursie Dobry Design w kategorii Best Polish Designer under 30 (najlepszy polski designer młodego pokolenia).

Oliwia Ledzińska to projektantka zrównoważonych rozwiązań, szczególnie bliskie są jej idee zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. W swojej pracy poszukuje "oryginalnych rozwiązań, które nie stanowią jedynie komercyjnych tworów, ale niosą dodatkową wartość dla społeczeństwa". Oliwia ma na swoim koncie takie wyróżnienia jak iF Design Talent Award 2021 czy European Product Design Award 2021.

Na zdjęciu zrównoważony system meblowy Dessa projektu Oliwii Ledzińskiej, fot. mat. konkursowe

Pozostali nominowani w kategorii Best Polish Designer under 30 to: Anna Eliza Gwiazda, Julita Olejniczak, Natalia Komorowska i Agata Gancarczyk.

Plebiscyt Dobry Design jest nową odsłoną organizowanego od kilkunastu lat konkursu Dobry Design. W 2022 roku z sukcesem przenieśliśmy go na arenę 4 Design Days - nie istnieje lepsze miejsce do rozmowy i oceny wzornictwa, firm i ich produktów, innowacyjności, funkcjonalności i jakości.