Opakowania z plastiku wydobytego z oceanów. Polska marka pionierem

Oceany toną w plastiku. Już dziś ponad 300 milionów ton sztucznych odpadów zalega w oceanicznej toni, a każdego roku kolejne 8 milionów ton trafia tam, powiększając pływające gigantyczne wyspy śmieci. To najwyższy czas, aby podjąć realne działania mające na celu oczyszczenie wód z plastiku. W przeciwnym razie w 2050 roku będzie go w oceanach więcej niż ryb.

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to największa z wysp plastikowych odpadów, które utworzyły się na oceanach. Składa się z około 1,8 biliona kawałków plastiku i waży około 80 000 ton. Jej powierzchnia to 1,6 miliona kilometrów kwadratowych – to obszar prawie pięciokrotnie większy od Polski. To morskie wysypisko tworzą przede wszystkim plastikowe drobiny mniejsze niż 0,5 milimetra, a także duże ilości większych odpadków, takich jak np. sieci rybackie, plastikowe skrzynie, torebki foliowe czy plastikowe butelki, które trafiły do oceanu niesione wraz z rzekami. Podobne skupiska plastikowych odpadków utworzyły się we wszystkich oceanach, a ich istnienie jest największym zagrożeniem dla morskich ekosystemów.

NEBOA jako pierwsza polska marka kosmetyczna podjęła zobowiązanie codziennej dbałości o Planetę w myśl filozofii RESPECT THE NATURE, stawiając na unikalny koncept w zakresie produkcji opakowań kosmetyków. Są one wytwarzane z plastiku wydobytego z oceanów. Każde opakowanie Neboa sprawia, że z oceanów znikają plastikowe odpady. Przykładowo, każda butelka Neboa sprawia, że z wód wyławiany jest plastik o równowartości 37,5 słomki. Dzięki dotychczasowym działaniom NEBOA z oceanów wyłowiono już ponad 15 ton plastikowych odpadów.

„Działając wspólnie – tworzymy ocean możliwości i możemy realnie wpływać́ na losy naszej Planety. NEBOA to krok do przodu, dodatkowa kropla w codziennych EKO wyborach. Oferujemy użytkownikom proste rozwiązanie, dzięki któremu każdy będzie mógł zatroszczyć się o środowisko. Zmieniamy kurs z LESS IS MORE na MORE IS LESS, bo im więcej kosmetyków NEBOA w naszych łazienkach, tym mniej plastiku w oceanach” – wyjaśnia Gabriela Karbowska, brand managerka marki, i dodaje:

„ W przypadku NEBOA hasło „Respect The Nature” to nie tylko kolejny hasztag, lecz filozofia działania, która towarzyszy marce na wszystkich obszarach działania: od tworzenia wegańskich i naturalnych receptur kosmetyków, poprzez opakowania stworzone w duchu less waste, kończąc na komunikacji marki opartej na edukacji w zakresie troski o naszą Planetę.”