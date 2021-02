Operator komórkowy idzie w zielone i posadzi las

W miejscowości Męcikał na Kaszubach powstanie las, do którego posadzenia przyczynią się użytkownicy usługi Orange Flex. Akcję wspiera Fundacja Las na Zawsze, która od kilku lat zajmuje się tworzeniem lasów.

Orange Flex zaprasza swoich użytkowników do wspólnej akcji sadzenia lasu na zawsze. Rusza akcja, w której można przekazać wolne gigabajty dostępne w ramach Planu, by później zamienić je w prawdziwy las. 30 GB to 1m2 lasu, a każdy użytkownik może przekazać tyle gigabajtów, ile chce. Celem jest posadzenie 10 000 m2 bioróżnorodnego i zarządzanego przez naturę lasu. Takie rosnące, młode drzewa mogą w ciągu roku pochłonąć nawet 7 ton CO2.

Celem pierwszej edycji EKO GB jest zebranie 300 000 gigabajtów i w efekcie posadzenie 10 000 m2 lasu. Akcja podzielona jest na 4 etapy, a każdy z nich oznacza osiągniecie określonej liczby przekazanych gigabajtów. Użytkownicy, którzy zaangażują się w akcję będą mogli śledzić proces ich zbierania w aplikacji Orange Flex. Aby móc przekazywać EKO GB wymagana jest aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji.

Akcja EKO GB rusza 9 lutego i potrwa dopóki nie zostanie osiągnięty założony cel. Pierwsze nasadzenia ruszą już za kilka tygodni, wiosną 2021 roku. Wspólnie posadzone drzewa mają służyć naturze i człowiekowi. Powstanie ekosystem leśny z myślą o przyszłych pokoleniach i planecie. Ten las nie będzie ścięty, a ziemia, na której rośnie nie będzie mogła być sprzedana. Akcję wspiera Fundacja Las na Zawsze, która od kilku lat zajmuje się tworzeniem lasów.

Las powstanie w miejscowości Męcikał na Kaszubach. W miejscu, w którym w 2017 huragan zniszczył okoliczne tereny leśne. Posadzony las będzie bioróżnorodny, czyli taki w którym pojawią się gatunki drzew i krzewów liściastych, typowe dla polskich warunków. Taki las ma większe szanse przetrwania podczas huraganów, czy susz. Pojawią się w nim dęby, lipy, graby, topole, wiązy a także krzewy, które będą miejscem legowisk i pożywienia dla ptaków.

To, co wyróżnia Orange Flex to brak umów i stosu kartek do podpisania. Opakowania na kartę SIM mają etykietę produktową FSC Mix, potwierdzającą, że produkt wytworzono z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów oraz materiałów pochodzących z recyklingu i z innych kontrolowanych źródeł. To oznacza, że pozyskanie surowca nie naruszyło bogactw biologicznych i struktury lasów. Blister, w którym jest umieszczona karta SIM jest mniejszy o połowę, a to oznacza o połowę mniej plastiku.

Orange, jako pierwszy w Polsce operator wprowadził również wirtualną kartę eSIM dla klientów indywidualnych i biznesowych, która w przyszłości całkowicie zastąpi plastikową kartę. Wirtualna karta eSIM cieszy się co raz większą popularnością i obecnie posiada ją już 10% użytkowników aplikacji Orange Flex.

