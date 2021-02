Operator parkingów miejskich inwestuje w infrastrukturę wspierającą zrównoważony rozwój miast

Na parkingach Apcoa budowana będzie platforma Urban Hubs, zapewniająca infrastrukturę niezbędną dla rozwoju mobilności, ładowania pojazdów elektrycznych, logistyki i usług „na żądanie”. Urban Hubs to projekt będący odpowiedzią firmy na jeden z najbardziej gwałtownych trendów gospodarczych obecnych czasów, tj. gwałtowny rozwój handlu internetowego i usług „na żądanie”, które kreują popyt na przestrzeń logistyczną w centrach miast, a także rosnącą urbanizację i wzrost mobilności elektrycznej.

Apcoa Parking, europejski operator parkingów, zbuduje w ramach swojej sieci parkingów platformę pod nazwą Apcoa Urban Hubs, tworząc zintegrowany ekosystem zapewniający zrównoważone i efektywne wykorzystanie miejsc parkingowych. Strategiczni partnerzy firmy uzyskają w ten sposób dostęp do fizycznej i cyfrowej infrastruktury, skrojonej według ich potrzeb. Klienci z kolei będą mieli możliwość skorzystania z szerszego asortymentu usług i produktów. Korzyści będą czerpać także właściciele nieruchomości: rozbudowana sieć partnerów strategicznych Apcoa oznacza dla nich dodatkowe możliwości i sposoby korzystania z obiektów, co przyczyni się również do wzrostu ich wartości.

- W oparciu o ponad 11 000 obiektów Apcoa stworzyła największą w Europie sieć połączonych cyfrowo parkingów. Nasza platforma cyfrowa łączy parkingi z usługami logistycznymi i technologicznymi, platformami shared mobility oraz infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Już teraz wnoszą one istotny wkład w tworzenie „inteligentnych miast przyszłości - wyjaśnia Philippe Op de Beeck, Chief Executive Officer Apcoa Parking Group.

Pod marką Apcoa Urban Hubs firma rozszerza funkcjonalność swoich parkingów, integrując je w jednolity ekosystem cyfrowy, którego podstawę stanowi autorska aplikacja mobilna Apcoa Flow. W ten sposób wszystkie parkingi firmy mogą służyć jako platformy dla szerokiej gamy dodatkowych usług. W pierwszym etapie firma koncentruje się na parkingach wielokondygnacyjnych w obszarach śródmiejskich, które oferują największy potencjał poprawy efektywności logistyki tzw. „ostatniej mili”, zmniejszenia ruchu logistycznego w centrach miast, a w rezultacie doprowadzenia do znacznej redukcji emisji CO2. Zwiększając dostępność infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Obiekty Apcoa Urban Hubs mają się także aktywnie przyczynić do rozwoju mobilności elektrycznej. Oferta Urban Hubs może okazać się atrakcyjna dla mieszkańców miast, czy też osób dojeżdżających do pracy, które nie mają własnych miejsc postojowych lub stacji ładowania pojazdów. Dodatkowym atutem przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdu elektrycznego może być właśnie gwarantowany dostęp do tego rodzaju infrastruktury.

- W ciągu najbliższych lat zamierzamy rozwinąć sieć kilkuset obiektów Apcoa Urban Hubs na terenie całej Europy. Dla właścicieli parkingów wartością dodaną wynikającą z naszego projektu, będzie możliwość dywersyfikacji przychodów oraz realizacji zrównoważonej strategii rozwoju, co wpłynie korzystnie na długoterminową wartość ich aktywów. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami, którzy doceniają skalę i intensywność lokalizacji naszych obiektów oraz fakt, że w centrach europejskich miast ma do nich dostęp ponad 230 milionów konsumentów. W związku z tym, nasi obecni i potencjalni partnerzy są bardzo zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanej technologicznie infrastruktury Apcoa w ramach własnych modeli biznesowych - wyjaśnia Op de Beeck. Obecnie do strategicznych partnerów APCOA należą Bosch, BVG, Daimler, E.ON, HERE Technologies, Sixt i UFO Drive.