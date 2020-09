Osiągnęli już neutralność węglową i planują podwojenie pozytywnego wpływu na środowisko

Firma Signify osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności. Używa wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizując swoje pozostałe zobowiązania na 2020 rok, firma zaczyna nowy pięcioletni program, w ramach którego skupi się na podwojeniu swojego pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Od 2010 r. firma Signify ograniczyła emisje operacyjne o ponad 70 proc., przechodząc na bardziej energooszczędne technologie w swoich fabrykach, na bardziej ekologiczne środki transportu, zoptymalizowane planowanie logistyczne oraz rzadsze i bardziej zrównoważone formy podróży służbowych. Firma wykorzystuje też energię elektryczną pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych dzięki dwóm umowom o zakup energii: w Teksasie i w Polsce. Ograniczenie emisji osiągnięto poprzez program kompensacyjny z projektami mającymi na celu zwiększenie dobrostanu lokalnych społeczności.

- Chcielibyśmy pogratulować Signify fantastycznego osiągnięcia, jakim jest neutralność węglowa w skali całej działalności firmy w 2020 roku. Współpracujemy z Signify od ponad 10 lat, aby przyspieszyć wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED na całym świecie, a także w ramach wsparcia Signify dla inicjatyw RE100 i EV100 – powiedziała Helen Clarkson, prezes The Climate Group. – Rok 2020 to Dekada Klimatu, a żeby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, musimy zmniejszyć globalne emisje o połowę do 2030 roku, więc zależy nam, żeby więcej firm poszło w ślady Signify i wyznaczyły własne cele zerowej emisji netto.

- Jestem niezwykle dumny ze wszystkich pracowników Signify i dziękuje im za wspieranie naszego celu neutralności węglowej. Jest to naprawdę istotne osiągnięcie i zachęcamy innych, aby do nas dołączyli – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify. – Jednak świat nadal stoi w obliczu zmian demograficznych, urbanizacji, zmian klimatu i niedoboru zasobów. Nie możemy zatem spocząć na laurach, lecz musimy zacząć działać jeszcze ambitniej i przyspieszyć prace nad rozwiązaniem tych problemów. Zrównoważony rozwój oraz zapewnianie doskonałych miejsc pracy to filary strategii naszej firmy. W związku z tym oprócz osiągnięcia neutralności węglowej, planujemy podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo do 2025 roku.