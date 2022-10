Osiedle na Prądniku Białym docenione w krakowskim konkursie. To miasto w mieście

Wybudowane zgodnie z ideą miasta w mieście osiedle Ozon w Krakowie zostało docenione przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Celem odbywającego się w dwuletnim cyklu konkursu jest promocja najwyższych standardów w branży deweloperskiej. Firmy, które biorą w nim udział realizują inwestycje mieszkaniowe na terenie Krakowa i gmin ościennych. W dziesiątej edycji weryfikowane były firmy i zgłaszane przez nie projekty oddane do użytku w latach 2020-2021. Oceny zgłoszeń dokonywał Sąd Konkursowy pod przewodnictwem profesora Andrzeja Wyżykowskiego. Wyniki konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 23 września br. podczas uroczystej Gali Nagród SBDiM w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Nagrodzony projekt Megapolis – Osiedle OZON – jest zespołem wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanym przy ul. Stefana Banacha. To obszar Prądnika Białego, północnej dzielnicy Krakowa.

Sąd Konkursowy nagrodził inwestycję dewelopera m.in. za realizację dużego zespołu mieszkaniowego w oparciu o nowo powstający ogólnomiejski układ komunikacyjny, dobrze łączący nową dzielnicę mieszkaniową z centrum miasta. Warto bowiem podkreślić, że w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla realizowane są obecnie trzy największe inwestycje infrastrukturalne na północy Krakowa: budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową, północnej obwodnicy miasta i przebudowa al. 29 Listopada.

– Oddanie zespołu mieszkaniowego w pełni wyposażonego we własną infrastrukturę społeczną i usługową, zrealizowanie projektu zgodnie z ideą "miasta w mieście" czy atrakcyjnie zaprojektowana przestrzeń wewnętrzna z efektownie urządzoną zielenią, która dosłownie otula teren dzięki wyróżniającym osiedle przewyższeniom, oświetleniem oraz interesującym programem edukacyjno-rekreacyjnym. Wszystkimi tymi wartościami kierujemy się jako firma podczas realizacji kolejnych etapów inwestycji – mówi Piotr Koszyk, Dyrektor Zarządzający Grupy Deweloperskiej Megapolis.

– Dobrym przykładem jest wielofunkcyjna świetlica oddana do użytku mieszkańców w połowie września tego roku. Miejsce to jest odpowiedzią na potrzeby zarówno aktywnych zawodowo mieszkańców - strefa coworkingowa daje im tak ważną w obecnych czasach przestrzeń do pracy zdalnej, jak i dzieci - w świetlicy funkcjonuje bowiem sala warsztatowo-dydaktyczna z małpim gajem. Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane, i że zostały docenione podczas tak ważnego konkursu branżowego – dodaje.