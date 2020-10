Oskar designu dla elektrycznego Fiata

Nowy, w pełni elektryczny model miejskiego Fiata 500 zgarnął prestiżową międzynarodową nagrodę w dziedzinie wzornictwa.

REKLAMA

Nowy Fiat 500, pierwszy w pełni elektryczny samochód FCA, zdobył „Red Dot Award 2020" w kategorii „Design Concept”, jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Ceremonia „Red Dot Awards 2020" odbyła się online.

Te prestiżowe nagrody zostały przyznane przez międzynarodowe jury, składające się z 21 najbardziej uznanych specjalistów i wykładowców wzornictwa na świecie. Nowemu miejskiemu samochodowi Fiata przyznano nagrodę za doskonałe, unikatowe wzornictwo oraz wyróżnianie się na tle konkurencji. W 2019 roku taką samą nagrodę otrzymał koncept Fiat Centoventi.

- Przyznanie nagrody +Red Dot Award+ napawa mnie dumą, bo 500 zawsze podążała z duchem czasu. Model zmienia się, gdy zmieniają się potrzeby społeczne. Tak też jest w przypadku trzeciej generacji 500, która ma być odpowiedzią na nowe potrzeby związane z mobilnością. Nowy Fiat 500 został stworzony, zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech, jako wykonany z pietyzmem i miłością autentyczny produkt +domowej roboty+. Od samego początku projekt nowej 500 zarażał nas wszystkich swoją pozytywnością, niosąc ze sobą radość i kreatywność. Ta w pełni włoska inwencja, sprawdzająca się już od 63 lat i niosąca za sobą sukcesy, teraz zaowocowała nowym, w pełni elektrycznym, zaawansowanym pod względem technologii i komunikacji samochodem, pozostającym jednak zawsze w stylu 500. To nieustająco olśniewający, ujmujący i ewoluujący model, gotowy by stać się obiektem pożądania w dobie bezemisyjnej mobilności w czystym duchu La dolce vita - powiedział Olivier François, prezes marki Fiat.

- W przypadku nowego Fiata 500 naszym celem było stworzenie elektrycznego samochodu z duszą, którego stylistyka mocno odwzorowuje włoskie podejście do stylu i wyzwala uczucia, które można czerpać z rzeźbiarskiego trendu nowej 500, zawartego zarówno w jej +oczach+, reflektorach, jak i we wnętrzu. Chcieliśmy stworzyć wyjątkowy produkt, jako wyraz włoskiego ducha, takiego, jaki Włochy jako naród i Fiat jako marka, mogą tworzyć dzisiaj. Zdobycie +Red Dot Award+ jest wielkim wyróżnieniem dla całego zespołu, który pracował nad projektem nowej 500" - powiedział Klaus Busse, dyrektor działu EMEA FCA Design.

Konkurs „Red Dot Design Awards" został ogłoszony po raz pierwszy w 1955 roku i z czasem stał się jedną z najbardziej prestiżowych nagród w świecie wzornictwa przemysłowego. Przyznawane w trzech kategoriach (Product Design, Communication Design i Concept Design) nagrody „Red Dot Design Awards” są skierowane do wszystkich firm, dla których wzornictwo ich produktów ma duże znaczenie. Międzynarodowe jury, składające się z niezależnych projektantów, wykładowców i dziennikarzy, ocenia projekty według takich kryteriów, jak innowacyjność, jakość, funkcjonalność i zrównoważony rozwój.

W tym roku do konkursu wpłynęło ponad 4100 zgłoszeń z 52 krajów, z czego 187 projektów otrzymało nagrody.

Źródło: FCA Polska