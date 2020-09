Pandema nie zatrzymuje architektów. Zagraniczne projekty Tremend realizowane na odległość

Praca zdalna to w ostatnich miesiącach jeden z najpopularniejszych tematów. W związku z epidemią, wielu z nas musiało się jej nauczyć, przyzwyczaić do braku bezpośredniego kontaktu z klientami i współpracownikami. Niektóre profesje były jednak przyzwyczajone do tego trybu pracy już od dawna. Wśród nich znaleźli się między innymi architekci, którzy niejednokrotnie realizują projekty w wielu częściach Europy.

Pandemia sprawiła, że praca architektów przeniosła się w dużej mierze do internetu. Szczególnie dotyczy to pracowni, które realizują projekty w różnych częściach świata. Czy taka forma pracy sprawdza się równie dobrze jak bezpośredni kontakt? W jakich miejscach powstaną projekty polskich architektów?

Praca zdalna to w ostatnich miesiącach jeden z najpopularniejszych tematów. W związku z epidemią, wielu z nas musiało się jej nauczyć, przyzwyczaić do braku bezpośredniego kontaktu z klientami i współpracownikami. Niektóre profesje były jednak przyzwyczajone do tego trybu pracy już od dawna. Wśród nich znaleźli się między innymi architekci, którzy niejednokrotnie realizują projekty w wielu częściach Europy. Jedną z pracowni, które zwykle działają w tym trybie jest biuro Tremend.

- Już wcześniej realizowaliśmy zdalnie nasze projekty w różnych częściach Europy, a ze względu na epidemię i ograniczoną możliwość podróżowania, całkowicie przeszliśmy na tę formę pracy. Obecnie realizujemy projekty w Paryżu, Budapeszcie oraz na Ukrainie - w Odessie i we Lwowie. Dzięki narzędziom online i zaufaniu inwestorów, z którymi łączą nas dobre relacje, proces projektowy przebiega bez przeszkód. Oczywiście, cenimy bardzo bezpośredni kontakt, jednak w obecnej sytuacji również się odnaleźliśmy- wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.

Bonjour, Paris!

Paryż to niekończące się źródło inspiracji i miejsce, które wciąż dynamicznie się rozwija. W ramach współpracy z Louvre Hotels Group, architekci z Tremend opracowali koncepcję standardów dla nowego brandu - Tulip Residences. Pierwsze obiekty marki powstają w Paryżu oraz w Warszawie.

Podróż na Wschód

Kolejnym punktem na mapie Europy, w którym powstaną nowe realizacje architektów z Tremend jest Ukraina. We Lwowie pracują nad hotelem. W Odessie natomiast, nad przebudową 5-gwiazdkowego hotelu, mieszczącego się w zabytkowej kamienicy. Obiekt zostanie również wzbogacony o część 4-gwiazdkową. Biuro odpowiada za projekt bryły oraz wnętrz.

Powrót do Budapesztu

Architekci z Tremend mają na koncie również realizacje w stolicy Węgier. Począwszy od hotelu ibis Styles Styles Budapest Center, który przenosi gości do świata gier, poprzez ibis Styles Budapest City, w którym motywem przewodnim są rowery, aż po kolorowy i eklektyczny Mercure Budapest Buda. Obecnie, biuro pracuje nad metamorfozą jednego z tamtejszych hoteli - pracownia wygrała projekt na jego przebudowę w maju tego roku.