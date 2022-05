Panele akustyczne polskiej marki wyróżnione za wzornictwo

Rozwiązania zapewniające akustykę we wnętrzach mogą być również atrakcyjne wzorniczo. Potwierdzają to nagrody Red Dot Design Award i iF Design Award dla kolekcji paneli akustycznych Colline marki Acustio.

Najnowszą propozycję marki Acustio, kolekcję Colline, nagrodzono prestiżowymi nagrodami – Red Dot Design Award oraz iF Design Award.

W obu konkursach kolekcja otrzymała nagrodę w kategoriach Product Design. Tegoroczne Red Dot to kolejne wyróżnienie w konkursie – po statuetce Red Dot: Best of the Best, którą przyznano Acustio w 2020 r.

Colline to linia paneli akustycznych przeznaczona do wykorzystywania w dowolnej przestrzeni. Łączy ona w sobie wysoką klasę pochłaniania dźwięku, wyjątkową estetykę oraz modułową konstrukcję z szeroką gamą akcesoriów i kolorów umożliwiających tworzenie zarówno wyjątkowo energetycznych kompozycji, jak i tych bardziej stonowanych.

Odniesienia do natury i sztuki

Główne inspiracje podczas tworzenia kolekcji, zarówno na poziomie wizualnym, jak i w doborze materiałów, stanowiły sztuka współczesna i natura. Nazwa „Colline”, oznaczająca w języku francuskim „wzgórze”, ma swoje przełożenie również na kształt paneli – wzór “pagórków” płynących po nich można budować według uznania, dopasowując je do nawet najbardziej wymagających powierzchni ściennych.

Produkty Acustio stworzone są z najwyższej jakości filcu, posiadającego niezwykłe parametry akustyczne. To w połączeniu z pozostałymi elementami budowy tworzy unikalną, bezszwową i miekką w dotyku technologię trójwarstwowowego panelu.

Szeroka funkcjonalność i nowe zastosowania

Zastosowane w kolekcji rozwiązania powstały na bazie wnikliwej analizy potrzeb architektów – jedną z kluczowych jest możliwość precyzyjnego cięcia i łączenia ze sobą różnych elementów paneli. Stąd projektanci Acustio zdecydowali się na wykorzystanie kąta 90 stopni, pozwalającego na łatwiejsze dopasowywanie do siebie elementów i dostosowywanie ich do nawet najbardziej wymagających powierzchni ściennych, uwzględniając otwory na gniazdka czy lampy. Możliwość nieograniczonych wręcz opcji personalizacji znajdzie swoje zastosowanie w większości przestrzeni komercyjnych, takich jak biura, sale konferencyjne czy hotele.

– Wiemy, że bodźce zewnętrzne oddziałują na jakość naszego życia, energię, którą dysponujemy, oraz zawodową efektywność. Właśnie dlatego tworzenie wartościowych rozwiązań ograniczających ten negatywny wpływ od zawsze było naszym głównym celem. Projektując panele Colline, poszliśmy o krok dalej i w dość, wydawałoby się, niemożliwie wysokim stopniu połączyliśmy elementy wyrafinowanego piękna z niepodważalnie wysokimi parametrami akustycznymi – mówi Mateusz Gaczkowski, założyciel Acustio i jeden z projektantów Colline.

Dodatkowo opcjonalnym wariantem kolekcji jest materiał wzbogacony o technologię NanoFelt, która wykorzystując mikrocząsteczki srebra, tworzy ochronę przed zarazkami i minimalizuje rozwój bakterii w przestrzeniach wyposażonych w produkty Colline.

Red Dot Design – Oscary Designu - wyróżnienie to ugruntowało się na arenie międzynarodowej jako jeden z najbardziej poszukiwanych znaków jakości dobrego wzornictwa. Nagroda nazywana „Oscarem Designu” przyznawana jest od 1955 roku i dzieli się na trzy dyscypliny: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design oraz Red Dot Award: Design Concept. Każdy konkurs organizowany jest raz w roku, a wyboru najlepszych projektów spośród kilku tysięcy zgłoszeń dokonuje międzynarodowe jury złożone z najbardziej cenionych ekspertów.

iF Design – nagroda iF Product Design Award została wprowadzona w 1954 roku i jest przyznawana corocznie przez iF International Forum Design. Certyfikat IF Design to najstarszy niezależny znak doskonałości projektowej na świecie. Jego otrzymanie potwierdza wybitne osiągnięcia w dziedzinie projektowania.