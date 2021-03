Park kulturowy w Bydgoszczy. Zabytki Starego Miasta będą piękniejsze

Trwają prace nad powstaniem Parku Kulturowego Stare Miasto. To forma ochrony zabytków zlokalizowanych w najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta. Projekt uchwały zawiera szereg wytycznych i ograniczeń, których celem jest poprawa estetyki i uporządkowanie miejskiej przestrzeni.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków, o którym mówi art. 7 pkt. 3 Ustawy o ochronie zabytków. W ostatnich latach w Polsce powstało ponad 40 takich parków, m.in. w Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu czy w Zakopanem.

– To stosunkowo nowa, ale coraz bardziej popularna forma ochrony zabytków, która ma na celu ochronę szeroko pojętego krajobrazu kulturowego, którego pewne cechy lokalne wyróżniają go w przestrzeni miasta. Są to sprawdzone działania, które przynoszą wymierne korzyści – mówił podczas konferencji prasowej Miejski Konserwator Zabytków Sławomir Marcysiak.

Proponowane granice obszaru utworzenia parku kulturowego obejmują Stare Miasto z Wyspą Młyńską, wpisane do rejestru zabytków naszego województwa oraz część Śródmieścia z ulicą Gdańską i Placem Wolności, która objęta jest ścisłą ochroną konserwatorską, określoną w obowiązujących planach miejscowych.

Regulacje zawarte w projekcie uchwały

Uchwała ws. utworzenia parku kulturowego zawiera szereg ograniczeń i zakazów dotyczących formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, ogródków gastronomicznych , urządzeń infrastrukturalnych, a także regulacji dotyczących sposobu korzystania z zabytków, w tym prowadzenie robót budowlanych oraz profilu działalności usługowej. Zakres tych zakazów i ograniczeń regulują przepisy zawarte w Ustawie o ochronie zabytków.

Roboty budowlane

Projekt uchwały eliminuje działania inwestycyjne polegające na wymianie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej na współczesną, plastikową, a także stosowanie płytek ceramicznych na stopniach wejściowych, które nie współgrają z historyczną zabudową. Należy powrócić do takich materiałów, jak naturalny kamień czy drewno.

– Zależy nam, aby zachować ten historyczny detal – stolarkę okienną i drzwiową, balustrady, detal architektoniczny. Wszystko powinno stanowić harmonijną całość, o którą należy zadbać i którą należy chronić, bo stanowi to wartość danej zabudowy historycznej – mówiła dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Na obszarze parku kulturowego drobnowymiarowa kostka betonowa miałaby zostać zastąpiona historycznymi formami nawierzchni, które nawiązują do otaczającej zabudowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na szpecące urządzenia techniczne (np. skrzynki gazowe), które powinny być dostosowane do architektury pod względem kolorystycznym i stylistycznym.

Działalność gospodarcza