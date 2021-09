Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Prace modernizacyjne już w październiku

Prace modernizacyjne w Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego rozpoczną się już w przyszłym miesiącu. Przestrzeń zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie. Przebudowę, której koszt wyniesie ponad 24 mln zł, wykona firma Remondis.

W parku pojawią się ciekawe ekspozycje historyczne opowiadające o odbudowie stolicy. Ruiny Warszawy zostaną wyeksponowane w głównym wejściu do parku od ul. Bartyckiej i wzdłuż odnowionej Alei Godziny „W”, prowadzącej na szczyt. Na Kopcu powstanie nowy plac z platformą widokową, a Kotwica Polski Walczącej zyska nowoczesny postument. Spontaniczna zieleń porastająca wzgórze zostanie w wybranych miejscach uporządkowana, w innych pojawią się nowe drzewa parkowe i sadzonki drzew leśnych. W parku powstaną także ścieżki przyrodnicze, punkt widokowy i kładki w koronach drzew.

– Nowy park wokół Kopca Powstania Warszawskiego będzie nawiązywać do historii odbudowy stolicy. Kopiec to pomnik zburzenia Warszawy, ale też jej odbudowy i żywotności. Chcemy zagospodarować tę przestrzeń zgodnie z jej rangą oraz umożliwić każdemu łatwy dostęp do parku i odbywających się tu uroczystości – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Miejsca rekreacji i edukacji przyrodniczej

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego to nie tylko miejsce pamięci o historii Warszawy.

– Wokół Kopca utworzymy dla mieszkańców strefy rekreacyjne z nowymi meblami miejskimi, a także naturalne place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz strefę dla psów. W parku umieścimy nowe ławki, krzesła, stoły i stojaki rowerowe – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Kopiec i jego otoczenie to pełen gruzów teren, na którym spontanicznie rozwinął się las. Dominują w nim gatunki obce, lepiej znoszące tak trudne warunki. W niektórych obszarach można zaobserwować, jak las ten samoistnie się przebudowuje, pojawia się w nim coraz więcej gatunków rodzimych. W parku wydzielone zostaną tzw. dzikie zakątki, w których przyroda będzie dalej sama się rozwijać i przebudowywać. Pojawią się tablice edukacyjne, mówiące o tym wyjątkowym ekosystemie i naturalnej sukcesji gatunków. Jednak w wybranych częściach proces ten zostanie wsparty poprzez wprowadzenie bardziej pożądanych, rodzimych gatunków roślin. W sumie posadzonych zostanie ponad 450 młodych drzew parkowych i niemal 8,5 tys. sadzonek leśnych, a także liczne krzewy i byliny.

Dostępny dla osób o ograniczonej mobilności

Park zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Osoby te będą mogły dostać się na szczyt Kopca z pominięciem schodów. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK „Północ”, oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwią im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również zostanie poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome dziś podejście na sam szczyt Kopca zostanie złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom.