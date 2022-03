PARP przyznał granty przedsiębiorczym kobietom nakręcającym zieloną gospodarkę

Firma zapobiegająca powstawaniu odpadów, odzyskując surowce dla przemysłu włókienniczego oraz producent drzwi, który z drewna będącego do tej pory produkcyjnym odpadem będzie wykonywać designerskie klamki znalazły się wśród firm z grantami przyznanymi dla przedsiębiorczych kobiet.

PARP przyznał dofinansowanie 56 projektom w ramach schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.

Granty przyznawane były w trzech obszarach, m.in. dla technologii przyjaznych środowisku.

Polska jest pierwszym krajem, w którym w ramach tego programu przyznawane są małe granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet to finansowe wsparcie projektów realizowanych przez firmy, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą. Granty te przyznawane były z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w trzech obszarach: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologie poprawiające jakość życia.

O tych projektach, które w sposób szczególny przyczyniają się do ochrony środowiska i służą zapobieganiu marnowania zasobów, rozmawiano w Dniu Kobiet podczas spotkania zorganizowanego wspólnie przez PARP, Ambasadę Norwegii w Warszawie oraz magazyn „Forbes Women” pod hasłem „Zielone innowacje i przedsiębiorcze kobiety”.

Program jest finansowany z Funduszy Norweskich i EOG. Wartość dotacji to 7 mln euro.

Przede wszystkim nie marnować

Wśród beneficjentów programu znalazła się firma Recello, która zapobiega powstawaniu odpadów, odzyskując surowce dla przemysłu włókienniczego.

– Pojawiliśmy się na rynku artykułów higienicznych. W momencie, kiedy przyszła pandemia ten rynek okazał się rosnącym, bo zaczęliśmy bardzo dbać o higienę. To, co robimy, to odzyskujemy nieperfekcyjne partie włóknin i taśm. Tworzymy z nich włókno pierwotne i oddajemy producentom wyrobów higienicznych, żeby mogli z tego wyprodukować nową taśmę lub nową włókninę – wyjaśniała Agnieszka Girzejowska, prezes i główny udziałowiec Recello, która wzięła udział w dyskusji. – Wyrzucanie tych nieperfekcyjnych partii byłoby strasznym marnotrawstwem. Nasza firma po prostu zapobiega stratom materiałów surowcowych, które bardzo drożeją – dodawała Girzejowska.

Firma Reno jest z kolei producentem drzwi i systemów przesuwnych. Dzięki grantowi dla przedsiębiorczych kobiet, będzie mogła wykorzystać drewno, które dotąd było produkcyjnym odpadem. Z resztek powstaną designerskie klamki stworzone we współpracy z norweskim partnerem firmy w tym projekcie.

– Zaczynaliśmy start-upowo, w garażu. Ja byłam w szóstym miesiącu ciąży, więc od samego początku było dla nas oczywiste, że to, co robimy musi być ekologiczne. Nigdy nie myśleliśmy o tym, że ekologia się opłaca. Zaczęliśmy jednak obserwować drewno, które jest takie piękne, które tak kochamy – a które nagle zaczyna być odpadem. Pomyśleliśmy, że przed nami jest wielka szansa, by z tego odpadu stworzyć coś, co klient doceni – tłumaczyła uczestnicząca w panelu dyskusyjnym Agnieszka Awakowicz-Komnata, wiceprezes zarządu firmy Reno.