Pawilon Polski na EXPO 2020 z kolejnym wyróżnieniem

Zaprojektowany przez WXCA Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju zgarnął kolejną nagrodę. Tym razem został doceniony przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych, Bureau International des Expositions.

REKLAMA

Z radością informujemy, że zdobyliśmy srebrną nagrodę za Projektowanie wnętrz (średni pawilon) Biura International des Expositions, poinformowali na swoim profilu w serwisie społecznościowym facebook architekci z pracowni WXCA, która stoi za projektem Pawilonu Polskiego na EXPO 2020 w Dubaju.

– Projektując zarówno architekturę pawilonu, jak i wystawę, mieliśmy na celu stworzenie spójnej, immersyjnej przestrzeni służącej wielowymiarowym doświadczeniom, zachęcając nie tylko do poznania natury Polski, która ma wiele obliczy, ale także do refleksji nad istnieniem człowieka i natury oraz nad wspólną odpowiedzialnością za naszą planetę – powiedziała współautorka projektu Marta Sękulska-Wrońska, cytowana we wpisie.

To nie pierwsze wyróżnienie dla Pawilonu Polskiego. Wcześniej pawilon został wybrany najlepszym pawilonem w swojej kategorii (Best Large Pavilion) w konkursie The Exhibitor Magazine World Expo Awards.