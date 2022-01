PDD będzie budować drewniane żłobki i przedszkola. Zaprasza samorządy

Polskie Domy Drewniane mają ambitny cel zbudowania 10 przedszkoli i żłobków z drewna. Do współpracy zapraszają samorządy.

PDD planuje pilotażowy program, w ramach którego powstać ma 10 przedszkoli i żłobków wybudowanych w technologii drewnianej prefabrykowanej.

Do współpracy PDD zaprasza samorządy. Nowe energooszczędne budynki zostaną przekazane gminom na zasadach najmu długoterminowego z prawem dojścia do własności.

Coraz więcej krajów wprowadza rozwiązania mają na celu promocję drewna w budownictwie.

Strategicznym celem PDD na 2022 rok jest podjęcie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce. Współpraca rozpocznie się od programu pilotażowego, który zakłada budowę 10 przedszkoli i żłobków w technologii drewnianej prefabrykowanej.

- Na Europejskim Kongresie Samorządowym mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami wielu polskich gmin i z ich deklaracji wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Włodarze zaczynają rozumieć wyższość technologii drewnianej, bo tego typu budynki są przyjazne i zdrowe dla użytkownika oraz energooszczędne. Sam miałem okazję zobaczyć kilkanaście tego typu obiektów, które robią niesamowite wrażenie. Po rozmowach z samorządowcami polskich miast jestem przekonany, że prefabrykowane budynki drewniane są przyszłością dostępną dla wszystkich. Dlatego już teraz zapraszamy samorządy do współpracy i zgłaszania się do nas – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłosić się do PDD pod adresem pilotaz.samorzady@pddsa.com.pl. W wiadomości kluczowe jest podanie informacji m.in. o tym jakiego typu budynkiem zainteresowana jest gmina (żłobek czy przedszkole oraz dla jakiej liczby dzieci), gdzie znajduje się działka oraz zakładany termin realizacji inwestycji.

Zebrane dane pomogą we wdrożeniu programu pilotażowego oraz przygotowaniu koncepcji projektowej dla przyszłych budynków. W zgłoszeniach będzie istotna ich kolejność. Po realizacji inwestycji nowe energooszczędne budynki zostaną przekazane gminom na zasadach najmu długoterminowego z prawem dojścia do własności.

Drewno w budownictwie zgodne ze strategią UE

Polska nie jest pierwszym krajem, który chce zwiększyć wykorzystanie drewna w budownictwie. Odpowiednie regulacje wprowadziła m.in. Francja, gdzie już w 2022 roku powstające obiekty użyteczności publicznej będą tworzone co najmniej w 50 proc. z drewna. Natomiast we wrześniu 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990 roku).

Celem długofalowym strategii nazywanej Europejskim Zielonym Ładem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2050 roku. Dzięki zastosowaniu organicznych materiałów budowlanych, takich jak drewno, sektor budowlany, zamiast być źródłem emisji dwutlenku węgla, może stać się jego naturalnym pochłaniaczem.

- Coraz więcej krajów wprowadza rozwiązania na poziomie państwowym, które mają na celu promocję drewna w budownictwie. Rośnie świadomość społeczeństwa na temat zdrowych budynków i niskiej emisyjności takich konstrukcji. Z punktu widzenia Jednostek Samorządu Terytorialnego bardzo istotne jest również to, że jest to budownictwo energooszczędne, co w związku z aktualnymi wzrostami cen energii ma ogromne znaczenie – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD.