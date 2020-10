Performance w Hali Koszyki. Rzeźbiarka Miłosława Skoczek-Śliwińska o pandemii Covid-19

W piątek wieczorem, 9 października, warto się znaleźć we wnętrzach Hali Koszyki, gdzie o godz. 21 rozpocznie się performance zatytułowany „Uczta”.

Rzeźbiarka Miłosława Skoczek-Śliwińska podzieli się w ten sposób obserwacją dotyczącą emocji, jakie powstały podczas pandemii COVID-19. Performance „Uczta” łączący światło, dźwięk i rzeźbę przybliży nam tezę artystki, według której „sztucznie skonstruowana i narzucona koncepcja odcięcia, izolacji człowieka, manipulacja rzeczywistością, informacjami spowodowały eksplozję strachu.”

- Gdy pojawia się lęk tracimy człowieczeństwo, akceptację dla inności, takich jak kolor skóry, przekonania polityczne, religijne czy też orientacje seksualne. Inny, bolesny wymiar pandemii, to fakt, jak wiele osób zostało skazanych na przemoc domową, psychiczną, fizyczną czy finansową - mówi Miłosława Skoczek-Śliwińska, która w ten sposób zwraca uwagę na weryfikacje ważnych pytań: o kondycję człowieka, kondycję świata, o relacje, w których jesteśmy, o najwyższe wartości.



- Zapraszamy wszystkich w piątkowy wieczór do Hali Koszyki. O godz. 21 w dość niekonwencjonalny sposób zaprosimy gości do uczestniczenia w tym wyjątkowym przedsięwzięciu artystycznym - dodaje Piotr Krowicki, marketing manager Hali Koszyki.