Pierwsza firma budowlana w Polsce wprowadza na rynek beton zeroemisyjny i niskoemisyjny

Lafarge w Polsce oferuje pierwszy beton o zerowym i obniżonym śladzie węglowym. W obu rodzajach betonu obniżenie śladu węglowego o 48 proc. jest możliwe dzięki przygotowaniu odpowiedniej receptury, wykorzystaniu surowców oraz cementu o niskim śladzie węglowym. W przypadku betonu zeroemisyjnego dalsza redukcja do zera możliwa jest za pomocą systemu kompensat ONZ.

REKLAMA

Lafarge w Polsce wprowadza do oferty beton zeroemisyjny oraz beton niskoemisyjny w ramach pakietu produktowego EcoPact. Receptury betonu zostały opracowane na cemencie o niskim śladzie węglowym. W trakcie przeprowadzonych analiz ustalono, iż beton niskoemisyjny ma emisyjność o 48 proc. mniejszą od zwykłego betonu towarowego tej samej klasy. Do opracowania mieszanki oraz dalszego porównania jej emisyjności wykorzystano betony o tej samej klasie wytrzymałości i ekspozycji. Opierając się na tej samej recepturze możliwe było również uzyskanie betonu zeroemisyjnego, dzięki włączeniu do procesu systemu kompensacyjnego realizowanego przy współpracy z ONZ.

Branża budowlana odgrywa bardzo ważną rolę w procesie dekarbonizacji miast. Szacuje się, że do 2050 roku w miastach na całym świecie będzie mieszkać 2 mld ludzi. W chwili obecnej 60 proc. infrastruktury do tego potrzebnej nie została jeszcze zbudowana. Mamy więc do odegrania bardzo ważną rolę. Taki rozwój miast i infrastruktury wymaga obniżenia emisyjności i energochłonności nowobudowanych obiektów dzięki innowacyjnym produktom budowlanym. Dlatego jako Lafarge opracowaliśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży certyfikowany beton zeroemisyjny i niskoemisyjny zarówno dla inwestorów komercyjnych i indywidualnych. Stworzony jest na bazie specjalnej receptury i spełnia restrykcyjne normy systemów certyfikacji zielonych budynków. Tym samym w realny sposób odpowiadamy na dwa największe współczesne wyzwania, którymi są z jednej strony urbanizacja, a z drugiej kryzys klimatyczny – mówi Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce.

Pierwsze zastosowanie betonu niskoemisyjnego

Pierwszą inwestycję z wykorzystaniem betonu niskoemisyjnego zrealizowano w Warszawskiej dzielnicy Włochy. Powstały tam dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, a do fundamentu wykorzystano 40 m3 nowego betonu. Beton niskoemisyjny oraz zeroemisyjny produkowany przez Lafarge w Polsce może być stosowany wszędzie tam, gdzie obecnie wykorzystywany jest beton towarowy, ponieważ spełnia wszelkie wymagania stosowane dla betonów zwykłych. Może być też używany do wytwarzania prefabrykatów betonowych oraz żelbetowych, a także elementów małej architektury.

Beton jako materiałowe rozwiązanie dla zrównoważonego budownictwa

Beton to drugi po wodzie najczęściej używany materiał w budownictwie, który posiada jeden z najniższych śladów węglowych, a przy tym jest bezpieczny, ognioodporny i trwały. W swoim składzie ma zazwyczaj 10-15 proc. cementu. Co ważne jest produkowany lokalnie i nie trzeba go transportować na duże odległości. To wyrób budowlany, który w 100 proc. poddawany jest recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia, a uzyskane po tym procesie kruszywo naturalne może być ponownie wykorzystane. Co więcej beton pochłania do 25 proc. emisji CO2 powstałej w cyklu życia budynku. Spełnienia również rygorystyczne standardy jakości i wytrzymałości wymagane w inwestycjach infrastrukturalnych oraz normy w procesie certyfikacyjnym systemów BREEAM oraz LEED.

- Mamy ambitne cele w zakresie zmniejszania śladu węglowego naszych produktów. Począwszy od lat 90-tych obniżyliśmy emisję w produkcji cementu i betonu o 40 proc. Do 2025 roku chcemy zmniejszyć ślad węglowy w naszych produktach o kolejne 15 proc. W tym celu inwestujemy w niskoemisyjne i energooszczędne technologie oraz innowacje pozwalające na wykorzystanie emisji. Optymalizujemy także nasze portfolio produktów – dodaje Xavier Guesnu.