Pierwsza polska marka z branży designu na platformie crowdfundingowej

Tre product jako pierwsza polska marka z branży design uruchomiła swoją kampanię na platformie crowdfundingowej.

REKLAMA

Tre product współpracuje z projektantami z całego świata, wykorzystując potencjał polskich manufaktur, by dostarczać na międzynarodowy rynek premium ponadczasowe produkty najwyższej jakości. Wszystko w oparciu o świadome projektowanie. Prostota i trwałość to kluczowe strategie zrównoważonego projektowania i wdrożenia produktu. Za marką stoi projektant Tomek Rygalik oraz dyrektor zarządzająca Marcelina Plichta-Wabnik.

- Nasza marka powstawała z tęsknoty. Z tęsknoty za rzeczami prawdziwymi - użytecznymi, trwałymi, takimi, które stają się nam bliskie, krzepią, ku którym instynktownie się skłaniamy - mówi Tomek Rygalik.

Prostota i trwałość uchwycona w projektach połączona jest z zaawansowanym rzemiosłem i lokalną produkcją. tre product łączy tradycyjne techniki z nowoczesnymi technologiami, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Mądre projektowanie i dobre wdrożenie sprawiają, że produkty stają się ponadczasowe.

- Ponadczasowość i prostota to kluczowe strategie zrównoważonego projektowania i wdrożenia produktu. Ludzkość nie może sobie pozwolić na bardziej marnotrawne produkty, które łatwo wypadają z mody lub z użycia - dodaje Rygalik.

tre product chce się rozwijać zarówno w aspekcie nowych kierunków sprzedaży (obecnie ich oferta jest dostępna na 29 rynkach), ale i samej oferty. Pojawiła się szansa, jaką daje crowdfunding. Na polskim rynku, zwłaszcza w branży design/mebli – jest to podejście niezwykle innowacyjne. Nikt wcześniej nie pokusił się o finansowanie swojego biznesu tą drogą.

- Kampanie crowdfundingową traktujemy jako ogromną szansę na dalszy rozwoju marki. Daje nam to możliwość rozszerzenia naszych działań o model DtoC, czyli Direct to Consumer. W ten cel wpisujemy zwiększenie działań marketingowych mających na celu budowanie świadomości marki, sprzedaż przez stronę www oraz otwarcie showroomu tre product, a w konsekwencji zwiększenie sprzedaży do klienta docelowego i lepsze zrozumienie jego potrzeb. Jednocześnie firma będzie kontynuowała obraną 5 lat temu drogę budowanie relacji i sprzedaży w kanale B2B rozbudowując zespół sprzedażowy i kolekcję marki przy współpracy z międzynarodowymi projektantami - mówi Marcelina Plichta-Wabnik.

- Czemu akurat crowdfunding? To spore możliwości rozwoju dla tre i możliwości zarobienia pieniędzy dla akcjonariuszy. Co więcej, upatruję w tym szansę na zrobienie czegoś razem z korzyścią dla obu stron. Dzieląc się naszą pasją, jaką jest tworzenie ponadczasowych przedmiotów - zapraszamy i zachęcamy do tego, aby nasi akcjonariusze stali się częścią tego, co robimy. Wspólnie możemy budować mądrzejsze jutro z dala od nadmiernej konsumpcji nietrwałych produktów - dodaje.

Od 2016 roku marka konsekwentnie rozwija swoją kolekcję. Zaczynając od ośmiu produktów, aktualnie w kolekcji jest ich ponad pięćdziesiąt, a wśród nich bestsellery takie jak Text Block, opatentowane Salt & Peper Cone, 1L Caraffe, Vovo czy Woodplate Coffe Table. Wszystkie te produktu dostępne są w topowych showroomach z designem na całym świecie m.in. w Le Bon Marche we Francji, kultowym 10CorsoComo w Japonii, Elemento w Izraelu, Luminare USA, WallpaperStore czy Moma Studio, Euforma i FabrykaForm w Polsce.