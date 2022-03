Antoni Gaudí to jedna z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii sztuki. Jego rewolucyjne koncepcje architektoniczne i wyjątkowy talent wzbudzały - i nadal wzbudzają – ogromne emocje. Na wystawie w CK Zamek w Poznaniu powędrujemy szlakiem największych i najbardziej znanych dzieł Gaudíego. To pierwsza w Polsce i najobszerniejsza w Europie prezentacja spuścizny Gaudíego.

Jak mówi kuratorka wystawy, Charo Sanjuán Gómez, Gaudí kojarzy się nam przede wszystkim z modernistyczną Barceloną. I to jej ślady są jedną z największych atrakcji dla wszystkich odwiedzających to miasto. - Gaudí rozwinął całkowicie nową, wyróżniającą się architekturę. Jego koncepcja jest rewolucyjna, chociaż – tak jak wszyscy architekci z jego pokolenia – zaczynał swoją karierę z oczami zwróconymi w przeszłość, na architekturę średniowieczną, która była dla niego inspiracją i stała się punktem wyjścia do zrealizowania dzieł całkowicie nowoczesnych i oryginalnych - dodaje Charo Sanjuán Gómez.

Na wystawie w CK Zamek powędrujemy szlakiem największych i najbardziej znanych dzieł Gaudíego: od projektu spółdzielni La Obrera Mataronense, przez Pałac Güell i domy Calvet, Batlló oraz Milà, aż do świątyni Sagrada Família. Łącznie znajdziemy tu blisko 150 eksponatów. Wśród nich plany, makiety, rysunki, rzeźby, meble, czy fotografie. To pierwsza w Polsce i najobszerniejsza w Europie prezentacja spuścizny Gaudíego. Zainteresuje wszystkich, którym zależy na wnikliwszym zrozumieniu twórczości Katalończyka.

W klimacie dzieł Gaudiego

Elementem scenografii wystawy w Centrum Kultury ZAMEK jest pochodząca z oferty firmy Dekoma, dekoracyjna tkanina Tivoli o charakterystycznej, zamszowej fakturze. Producent przekazał organizatorom 70 mb tego materiału. W zamyśle projektantów scenografii, pracowni architektonicznej UGO, tkanina w barwie dojrzałej brzoskwini oddaje nie tylko klimat Katalonii, w której tworzył Gaudí, ale także charakter jego projektów, pełnych rzeźbiarskich kształtów, zawiłych form i deseni. Kolor Apricot 23 został też wybrany by wpisać się w całościową identyfikację wizualną wydarzenia.

Pełna interpretacja

Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjny. Podczas wykładów, warsztatów i lekcji dla szkół, można będzie zbadać fenomen Barcelony − miasta, w którym działał artysta oraz historyczne źródła jego inspiracji. Przyjrzeć się będzie można także współczesnej spuściźnie Gaudíego oraz temu, czego dziś możemy się od niego nauczyć.

Wystawa "Antoni Gaudí" otwarta będzie do 3 lipca 2022 r.