Pierwsze elektrobusy w Szczecinie

Flota miejskich autobusów powiększyła się o osiem nowych elektrobusów. Rozpoczynają się odbiory pojazdów, które następnie wyjadą na szczecińskie linie. To pierwsze tak duże wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych w Szczecinie.

REKLAMA

W ramach umowy zawartej z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. do Szczecina trafiły fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Pojazdy mają długość 18 metrów, pojemność całkowitą na 120 osób, system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii oraz możliwość ładowania plug-in lub poprzez pantograf.

Oświetlenie kabiny pasażerskiej wykonane jest w technologii LED. Ponadto w kabinie znajdują się ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów. W ramach zamówienia dostawca będzie musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów.

Koszt zakupu to 32.344.080,00 zł. Zakup objęty dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20 404 250,00 zł.

Wdrożenie

Zakup autobusów realizowany jest w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który trwa do końca grudnia tego roku. Dzięki temu, że przetarg na zakup pojazdów przebiegł bez komplikacji, udało się sprawnie zawrzeć umowę z Solarisem i autobusy przyjechały już teraz, a nie w grudniu. Pomimo że pozostajemy w okresie realizacji projektu POIiŚ (a zatem fazie inwestycyjnej, a nie eksploatacyjnej), CUPT wyraził zgodę, aby autobusy wyjechały na ulice, pomimopomimo że projekt nie został zakończony. Pozwala to na testy pojazdów do końca grudnia na liniach, które nie są jeszcze wyposażone w infrastrukturę ładowania i w takim zakresie autobusy te będą wykorzystywane od października po zakończeniu odbiorów i rejestracji. Od stycznia 2022 roku pojazdy trafią na linię 87 i będą wyłącznie ją obsługiwać.

Zapewnienie dostępności stacji ładowania umożliwiających ładowanie na mieście zaplanowano na grudzień i jest to zgodne z założeniami projektu. Stacje będą oddawane etapowo, a pierwszą z nich będzie stacja na Kołłątaja, jej oddanie powinno umożliwić wyjazd autobusów na docelową trasę.

Będą kolejne elektryki

W ramach drugiej umowy, Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczy do Szczecina kolejnych 6 autobusów o długości 12 metrów. Pojazdy pojawią się w Szczecinie w przyszłym roku. Kosz zakupu to 16 661 826,00 zł brutto. Ten zakup dofinansowany jest w ramach tzw. programu Gepard.

Nowe zakupy pod znakiem zapytania