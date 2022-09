Pierwsze urodziny Fabryki Norblina w Warszawie. Co szykuje na swoje święto?

Minął już rok od otwarcia wielofunkcyjnego kompleksu na warszawskiej Woli. W związku z pierwszymi urodzinami Fabryka Norblina zaprasza do wspólnego świętowania i zachęca bezpłatnymi atrakcjami dla najmłodszych i tych nieco starszych gości.

REKLAMA

Fabryka Norblina rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 roku po trwającej niemal 4 lata budowie oraz pracach rewitalizacyjnych i konserwatorskich.

Animacje dla dzieci, zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina, rodzinna gra miejska, koncerty – to tylko część przygotowanych niespodzianek.

Celebracja rusza już 24 września i potrwa przez cztery kolejne soboty aż do 15 października.

Urodzinowe świętowanie rozpocznie się w sobotę, 24 września, a żeby mieć formę na celebrację Fabryka Norblina proponuje jogę dla rozruszania. O godzinie 10:00 w pięknych zabytkowych wnętrzach dawnej Namiarowni w budynku Plater praktykę Vinyasa Slow prowadzi Dorota Ejsmont. Zajęcia są otwarte.

Następnie od godziny 12:00 atrakcjami dla najmłodszych gości Fabryki Norblina, które w cztery kolejne soboty przygotowuje Smart Kids Planet. W budynku Plater na poziomie -1 przed docelowym lokalem centrum mądrej rozrywki na dzieci będą czekali animatorzy z angażującymi zabawami, podczas których będzie można puścić wodze fantazji i przygotować samodzielnie slime, eko-torby, musujące kule do kąpieli, a także wziąć udział w grach i zabawach sportowych oraz tanecznych. Chętni będą mogli zamienić się w księżniczkę, pirata lub ulubione zwierzę dzięki kilku pociągnięciom pędzla. O 13:00 odbędzie się wybuchowy pokaz naukowy – o nudzie nie ma mowy!

Animacje dla dzieci, zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina, rodzinna gra miejska, koncerty – to tylko część przygotowanych niespodziane, fot. mat. prasowe

Osoby zainteresowane poznaniem historii miejsca wspólnie z Muzeum Fabryki Norblina zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie animacyjne. Wycieczkę poprowadzi aktor przebrany w strój z epoki odgrywający rolę jednego z dawnych właścicieli zakładów przy ulicy Żelaznej – Ludwika Norblina lub Teodora Wernera. Oprowadzanie zawiera w sobie informacje zawarte we wszystkich czterech ścieżkach muzealnych i wprowadzi widzów w podstawy wiedzy na temat budynków i architektury fabrycznej, maszyn, które działały w zakładach, wyrobów przez nie wytwarzanych oraz ludzi, którzy stworzyli to prężnie działające imperium metalurgiczne. Bezpłatne zwiedzanie będzie możliwe w cztery kolejne, urodzinowe soboty o godzinie 14.30 po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca poprzez formularz dostępny na stronie Muzeum Fabryki Norblina.

Urodziny z grą miejską

Z myślą o miłośnikach zagadek Fabryka Norblina przygotowała specjalną urodzinową grę miejską, która pozwoli poznać kompleks oraz jego historię. Chętni będą mogli pobrać karty do gry razem z mapką centrum w punkcie Bilety / Info znajdującym się w uliczce Ludwika Norblina lub wziąć udział w grze online w specjalnej zakładce na stronie internetowej kompleksu. Do rozwiązania zostało przygotowanych 15 łamigłówek.

W każdą urodzinową sobotę od godziny 18:00 rozpocznie się pokaz nowoczesnego cyrku, na który zapraszają Kolektyw INC oraz Fundacja Fabryki Norblina. Spektakl wprowadzi gości w trans fabrycznego życia, w takt pokazów manipulacji rekwizytami, żonglerki i akrobatyki, która będzie opowiadała historię Fabryki Norblina oraz jej założycieli. Nowoczesny cyrk cechuje się syntezą sztuk typowych dla tradycyjnego cyrku z tańcem, elementami teatru i teatru improwizacji, muzyką, sztukami wizualnymi, a nawet nowymi technologiami. Spektakle nowo cyrkowe starają się opowiadać emocje i historie wykorzystując dyscypliny cyrkowe jako język narracji.

Wyjątkowe koncerty

W sobotnie wieczory, Fabryka Norblina zaprasza na wyjątkowe koncerty. Już 24 września o godzinie 20:00 wystąpią Arek Kłusowski oraz Natalia Zastępa. Specjalnie na tę okazję powstał zespół pod kierownictwem Tomka Mądzielewskiego złożony z artystów, którzy na co dzień tworzą muzyczną scenę w Fabryce Norblina. To właśnie oni staną na scenie wspólnie z zaproszonymi gwiazdami i zagrają ich autorskie kompozycje. To będzie niepowtarzalne wydarzenie - dostępne jedynie w Fabryce Norblina z okazji pierwszych urodzin kompleksu. Wśród kolejnych gwiazd, które zawitają na urodzinowej scenie znajdą się Marika, Ania Szarmach i Envee (1 października), Wojtek Pilichowski i Jericho Brass Collective (8 października) oraz Nick Sinclair i gość specjalny Sound’n’Grace (15 października). Koncerty będą odbywały się na sali Gimlet w Food Town, a po nich scenę będą przejmować DJ’e, którzy zadbają o dobrą zabawę: Honotu, DJ Gris, DJ Praktyczna Pani oraz DJ Nelov.

Fabryka Norblina rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 roku po trwającej niemal 4 lata budowie oraz pracach rewitalizacyjnych i konserwatorskich, fot. mat. prasowe

Ponadto, w świętowanie urodzin Fabryki Norblina włączą się jej najemcy. Salony, sklepy i restauracje dostępne w kompleksie przygotowały specjalne zniżki na swoje produkty, usługi, potrawy i drinki. Szczegółowy harmonogram urodzin oraz lista urodzinowych niespodzianek od najemców znajduje się na stronie Fabryki Norblina.

Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje – kolejne weekendy w Fabryce Norblina także będą urodzinowe. Od 21 do 23 października swoje pierwsze urodziny będzie obchodził Food Town w Fabryce Norblina, który także przygotował wiele niespodzianek. Z kolei w ostatnią sobotę października, 29 października, świętował będzie Piano Bar klub muzyczny i coctail bar, który znajduje się w jednym z najstarszych budynków Fabryki Norblina pamiętającym czasy Franciszka Ryxa – kamerdynera ostatniego króla Polski Stanisława Augusta.