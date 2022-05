Piknik Naukowy w Centrum Nauki Kopernik. Jakie atrakcje czekają w 2022 r.?

Piknik Naukowy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to największa w Europie plenerowa impreza promująca nauka. Odbędzie się 21 maja 2022 r. na terenie Centrum Nauki Kopernik. Co nas czeka w tym roku? M.in. najnowsze badania, kultowe eksperymenty, ciekawe warsztaty i zapierające dech w piersiach pokazy dla całej rodziny.

REKLAMA

25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 21 maja 2022 r. na terenie Centrum Nauki Kopernik, w godzinach 11:00 – 20:00.

Stanowiska piknikowe pojawią się przed budynkiem, na wystawach, na patio, nad Wisłą w centrum konferencyjnym i sali audytoryjnej.

Bohaterką 25. pikniku będzie najważniejsza substancja na Ziemi, czyli woda.

Udział w Pikniku jest bezpłatny – wystarczy przyjść.

Na Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Bohaterką tegorocznego pikniku będzie woda. Warto lepiej poznać wodę, jej właściwości i wszystkie fascynujące zjawiska z nią związane.

Moc wodnych atrakcji

Będzie można konstruować łodzie, łowić kostki lodu, tworzyć rozkwitające papierowe kwiatki i łapacze mgły. Przyjrzeć się lewitującym kroplom wody i zajrzeć do ich wnętrza. Sprawdzić, czy ryba może pływać w miodzie i co łączy plazmę oraz kawę. Przenieść się na leśną polanę, na bagna i na Spitzbergen. Będzie też okazja, by obejrzeć najnowsze wynalazki – superpłetwy, jadalne opakowania, prototypy technologii oczyszczania wody, a także rozwiązania stosowane w medycynie i diagnostyce. Nie zabraknie wykładów ekspertów i scenicznych pokazów naukowych.

W Koperniku i wokół niego pojawią się stanowiska i namioty piknikowe. Znajdziesz je przed budynkiem, na Wystawach, na patio, w Pawilonie 512, w centrum konferencyjnym i sali audytoryjnej. Swoje propozycje zaprezentuje 40 wystawców. Dodatkową atrakcją będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania Wystaw i udział w pokazie w Planetarium.