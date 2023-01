Piotr Grzybowski i Magdalena Hubka z nagrodą Best Polish Designer

Piotr Grzybowski i Magdalena Hubka tworzący markę Swallow’s Tail Furniture zdobyli nagrodę Best Polish Designer w konkursie Dobry Design.

Za nami gala konkursu Dobry Design, podczas której wręczono statuetki w konkursie Dobry Design. Gala była wieńczeniem drugiego dnia 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Piotr Grzybowski, Swallow's Tail Furniture, odbiera nagrodę Best Polish Designer na gali Dobry Design 2023.

Markę Swallow’s Tail Furniture tworzy dwoje projektantów z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych: Magdalena Hubka, absolwentka wydziału Grafiki artystycznej oraz Piotr Grzybowski, który ukończył architekturę wnętrz.

Projektowaniem mebli zajmują się od 1999 roku, ale własne studio i manufakturę zaczęli budować w 2012 roku, by dwa lata później stworzyć markę Swallow’s Tail Furniture.

Twórców STF charakteryzuje szczególne podejście do produkcji – proces powstawania mebli od początku do końca jest w jednych rękach, które od pierwszej kreski szkicu na papierze czuwają nad każdym kolejnym etapem kreacji. To meble „pod specjalnym nadzorem”, dopracowane w każdym szczególe, by nie zawieść swoich odbiorców nie tylko pod względem funkcjonalności, ale i estetyki.

Pozostali nominowani w kategorii Best Polish Designer to: Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Grynasz Studio; Maciej Zień; Maja Ganszyniec, Studio Ganszyniec; Nikodem i Kamila Szpunar, Szpunar Studio.

Plebiscyt Dobry Design jest nową odsłoną organizowanego od kilkunastu lat konkursu Dobry Design. W 2022 roku z sukcesem przenieśliśmy go na arenę 4 Design Days - nie istnieje lepsze miejsce do rozmowy i oceny wzornictwa, firm i ich produktów, innowacyjności, funkcjonalności i jakości.