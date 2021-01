PKO Rotunda pierwszym budynkiem usługowym w Polsce z LEED i BREEAM

- PKO Rotunda jest jedynym budynkiem usługowym w Polsce, który spełnia jednocześnie wymagania dwóch najbardziej uznanych na świecie systemów certyfikacji ekologicznej – LEED i BREEAM, z tak wysokimi ocenami - podkreśla Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

REKLAMA

PKO Rotunda otrzymała końcowy certyfikat BREEAM International 2013 New Construction na wysokim poziomie Excellent. To potwierdza, że budynek jest zrównoważony, czyli wywiera ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Zastosowane rozwiązania zapewniają lepsze warunki zarówno pracownikom, jak i innym użytkownikom budynku. W ten sposób zakończyła się certyfikacja Rotundy, która jest pierwszym budynkiem usługowym w Polsce spełniającym wymagania określone jednocześnie przez dwa prestiżowe systemy zielonej certyfikacji – LEED i BREEAM.

PKO Rotunda została poddana certyfikacji ekologicznej przez dwie niezależne organizacje międzynarodowe – amerykańską w systemie LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) i brytyjską w systemie BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Oceniają one budynki na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, gospodarowania odpadami, dostępu do transportu publicznego. Proces certyfikacji zaczął się już na etapie projektowania i realizacji, a zakończył po oddaniu budynku do użytkowania. Certyfikat LEED na poziomie Gold Rotunda otrzymała w kwietniu 2020 roku.

- PKO Rotunda jest jedynym budynkiem usługowym w Polsce, który spełnia jednocześnie wymagania dwóch najbardziej uznanych na świecie systemów certyfikacji ekologicznej – LEED i BREEAM, z tak wysokimi ocenami. Przystępując do rewitalizacji naszego flagowego oddziału, jakim jest Rotunda, od początku położyliśmy duży nacisk na aspekty środowiskowe, takie jak oszczędność energii, wody i zasobów oraz ograniczenie zanieczyszczeń. Niezależne certyfikaty potwierdzają, że osiągnęliśmy te cele. Budynek zapewnia komfort wszystkim użytkownikom, a jednocześnie szanuje środowisko naturalne - mówi Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

W budynku stworzone zostało zdrowe środowisko pracy: wszystkie materiały wykończeniowe zastosowane wewnątrz mają ograniczoną zawartość lotnych związków organicznych i spełniają restrykcyjne normy wymagane w certyfikacji LEED. Zastosowano filtry zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego. Sale spotkań oraz sale konferencyjne wyposażone zostały w czujniki dwutlenku węgla. Eksploatacja budynku została przemyślana pod kątem ekologii i kosztów: zaprojektowane instalacje pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie wody do celów niekonsumpcyjnych. Dzięki wykorzystaniu wody deszczowej i systemu podlewania kropelkowego zużycie wody pitnej do podlewania roślin zmniejszyło się o ponad 70 proc., a dzięki wodooszczędnemu wyposażeniu toalet i kuchni zużycie wody zostało zredukowane o co najmniej 56 proc.