Plac Pięciu Rogów w Warszawie. W Polsce budzi kontrowersje, w Chinach zainteresowanie

Chiński portal designverse.com zaprezentował projekt Placu Pięciu Rogów w Warszawie według koncepcji WXCA. Na stronie pokazywane są najlepsze realizacje architektoniczne z całego świata.

Pomiary ruchu prowadzone jeszcze przed pandemią wykazały, że piesi stanowią zdecydowaną większość uczestników ruchu w rejonie u zbiegu ulic Brackiej, Chmielnej, Kruczej, Szpitalnej i Zgoda w Warszawie. Dlatego założenia projektu, wyłonione w drodze konkursu architektonicznego i dopracowane w toku konsultacji społecznych, właśnie im nadają zdecydowany priorytet.

Do niedawna dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu każda, przecinały popularny trakt spacerowy, zostawiając jedynie wąskie chodniki wzdłuż kamienic oraz tworząc pośrodku betonową wyspę. W ich miejscu powstała teraz strefa zamieszkania, czyli organizacja ruchu dająca pierwszeństwo pieszym i ograniczająca prędkość pojazdów do 20 km/h.

Otwarty latem 2022 r. plac jest miejscem, przez które można nie tylko przejść, ale również warto zatrzymać się w nim na dłużej. Ruch samochodów prywatnych ograniczony został do dojazdów do posesji, na podstawie specjalnego identyfikatora. Na placu jest przestrzeń na ogródki gastronomiczne i wydarzenia plenerowe. Odpocząć w cieniu pozwoli też zielony skwer z fontanną i liczne ławki.

Prace objęły nie tylko sam plac. W rejonie ulic Brackiej i Widok wyznaczone zostały dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych. Wyremontowana została cała ulica Szpitalna oraz fragment ulicy Kruczej do wysokości Alej Jerozolimskich, na którym powstały pasy rowerowe. Na ulicach dojazdowych do placu zostały utworzone strefy parkingowe dla dostawców.

Po zaprezentowaniu nowej odsłony Placu mieszkańcom Warszawy, wśród opinii publicznej zawrzało. Architektom i władzom zarzucano nadmierne wybetonowanie nowej miejskiej przestrzeni.

Tak tłumaczyła zaistniałą sytuację Marta Sękulska-Wrońska, architekta WXCA:

- „Betonoza” odnosi się zarówno do posadzek wykonanych z kamienia jak i betonu, a także kostki Bauma czy różnych innych wariantów. Przede wszystkim jednak termin „betonoza” związany jest dzisiaj z wycinaniem drzew i zastępowaniem zajmowanych przez nie miejsc powierzchniami nieprzepuszczalnymi, na które na ogół nie ma konkretnego pomysłu użytkowego. Tutaj, na placu Pięciu Rogów, a od kilkunastu dni oficjalnie noszącego nazwę placu Poli Negri, zrobiliśmy coś zupełnie odwrotnego. Bo mimo że skorzystaliśmy z przypominającego beton lastryko jako praktycznego tworzywa do pokrycia placu, to przede wszystkim… zasadziliśmy drzewa! Natomiast „beton” jest środkiem do tego, żeby umożliwić poruszanie się po placu - mówiła architektka.