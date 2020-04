Places to nowa inicjatywa dla rynku nieruchomości. Pomoże inwestorom projektować przyszłość i przenosić rynek do sieci

Świat nigdy nie zmieniał się tak szybko jak teraz. Dotyczy to także rynku nieruchomości, który dotąd był uważany za jedną z bardziej konserwatywnych gałęzi polskiej i globalnej gospodarki. Dziś jednak cyfrowe technologie, nowe oczekiwania społeczne i nagłe przemiany gospodarcze sprawiają, że zwinne i szybkie reakcje stają się palącą potrzebą branży.

Dlatego powstaje inicjatywa PLACES, która pomoże inwestorom i deweloperom projektować przyszłość w zmieniających się realiach i przenosić rynek do sieci. PLACES to kolektyw firm doradczych wyspecjalizowanych w obsłudze sektora nieruchomości, który powstał z myślą o jego wsparciu w tworzeniu wyjątkowych miejsc, odpowiadających nowym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników bliskiej przyszłości. Założycielami PLACES są: ThinkCo, PropTech Foundation, Linkleaders i Futu.

Polski sektor nieruchomości komercyjnych odpowiada za 12 proc. polskiego PKB. W ciągu ostatnich 10 lat inwestorzy z całego świata zainwestowali w Polsce ok. 180 miliardów złotych. Pierwsze inwestycje powstały niemal 30 lat temu i dziś wymagają modernizacji rozumianej szerzej niż tylko rewitalizacje i odświeżenie architektury czy części funkcji budynków.

- W ostatnich latach obserwujemy zmiany demograficzne i społeczne widoczne w zachowaniach i stylu życia mieszkańców miast, a obecny kryzys wzmocni niektóre z tych zjawisk. Zarówno dojrzałe jak i nowe nieruchomości będą musiały uwzględnić aktualne potrzeby ludzi związane ze sposobem pracy, komunikacji, spędzania czasu i stylu życia. Potrzebne jest inteligentne i zintegrowane podejście do projektów, w którym zostaną uwzględnione wszystkie najważniejsze elementy, takie jak strategia, program funkcjonalny, design, marka inwestycji i jej branding - mówi Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo i head of strategy PLACES.

PLACES będzie towarzyszyć deweloperom w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej palące dziś pytania. Między innymi, jak budować mieszkania ludziom, którzy nie chcą ich posiadać. Jak mają wyglądać powierzchnie biurowe firm, które zatrudniają pracowników online. Jak zaadresować potrzeby mieszkaniowe seniorów czy studentów.



- Decyzję o zawiązaniu kolektywu PLACES podjęliśmy kilka miesięcy temu, współpracujemy ze sobą od lat i znamy swoje słabe i mocne strony. Stosując formułę one-stop-shop doskonale się uzupełniamy tworząc prawdopodobnie najlepszą ofertę na rynku. Wraz z rozwojem epidemii wstrzymaliśmy się z ogłoszeniem naszej inicjatywy, ale dziś wiemy, że to jest ten moment, kiedy sektor nieruchomości szczególnie potrzebuje wszechstronnie doświadczonego i zorientowanego na cel partnera do działań strategicznych, marketingowych i sprzedażowych - mówi Wojciech Ponikowski, dyrektor zarządzający Futu i head of design PLACES.



- To jak zmieniać się będzie sposób budowania mieszkań, biur czy obiektów handlowych jest jednym z najciekawszych zagadnień gospodarczych trzeciej dekady XXI wieku. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na oferowaną wartość oraz takie cechy projektów, które pozwolą utrzymać się na rynku, gdy wyhamuje sprzedaż lub najem. Jest tu miejsce na nowe modele biznesowe i wprowadzanie usług mieszkaniowych dla studentów, młodych specjalistów, ale też dla rodzin i seniorów. Wyzwaniem pozostaje odpowiedni program budynków, rozmiary mieszkań, charakter przestrzeni wspólnych i komunikacja, którą trzeba zbudować, by skutecznie trafić do przyszłych użytkowników - mówi Przemysław Chimczak, partner w ThinkCo, który w PLACES pełni rolę head of research.