Planit zajmuje się nie tylko doradztwem architektonicznym. Wspiera też Ukrainę

Planit zajmuje się doradztwem architektonicznym i zatrudnia ponad 200 pracowników w swoich biurach w Polsce, w Ukrainie i USA (Oakland). Aktywnie też działa na rzecz ofiar wojny – ewakuując rodziny, wspierając materialnie i pomagając w poszukiwaniu pracy. Zapowiada też dalszy rozwój firmy w Polsce.

Planit stawia mocno na rozwój i nie ogranicza się wyłącznie do Wrocławia, gdzie ma biuro w CitySpace.

Firma chce otwierać oddziały. Obecnie jednak skupia się na wspieraniu swoich specjalistów w Ukrainie.

Po agresji wojsk rosyjskich Planit utrzymało swoje biura we Lwowie i Mukaczewie.

Specjaliści Planit pracują w biurach w Polsce, w Ukrainie i USA. We Wrocławiu działają od 2019 roku w przestrzeni biurowej CitySpace, gdzie na 370 mkw. mają 37 stanowisk pracy. – Obecnie w naszym biurze we Wrocławiu pracują 22 osoby, które są odpowiedzialne m.in. za jakość usług i komunikację z partnerami. Cały czas też się rozwijamy i aktualnie poszukujemy nowych członków zespołu na takie stanowiska, jak inżynier budowlany, administrator projektu oraz lider projektu z doświadczeniem w budownictwie – mówi Oleg Demydenko, dyrektor generalny Planit.

Planit wybrał lokalizację w CitySpace, gdyż ze względu na sytuację panującą w Ukrainie firma potrzebowała sprawdzonego biura w Polsce, w dobrej lokalizacji i z szybkim terminem najmu.

– Od początku podobała nam się lokalizacja CitySpace we Wrocławiu. W 2019 roku Planit szukał biura ze względu na kolejną eskalację stosunków rosyjsko-ukraińskich. Wtedy na Ukrainie na jakiś czas wprowadzono stan wyjątkowy. Po jego zakończeniu otworzyliśmy biuro we Wrocławiu – podkreśla Oleg Demydenko.

Magdalena Śnieżek, regional manager CitySpace: – To dla nas bardzo ważne, aby zapewnić nowym firmom, które chcą otwierać biura w CitySpace, uproszczoną ścieżkę wynajmu. Oferujemy elastyczne przestrzenie, które umożliwiają jak najlepsze dostosowanie miejsca pracy do aktualnej liczby pracowników. Umożliwiamy rozpoczęcie pracy praktycznie od zaraz w pełni wyposażonym biurze z kompleksową obsługą i wielojęzyczną recepcją. Nie mnożymy zbędnych formalności, a wszystkie rachunki wystawiamy na jednej fakturze.

CitySpace wspiera swoich najemców nie tylko w codziennych obowiązkach związanych z zarządzaniem biurem, ale również aktywnie uczestniczy w akcjach pomocowych dla pracowników firm ewakuowanych z Ukrainy. – Dzieci pracowników Planit brały udział w organizowanych przez nas warsztatach, a także otrzymały zabawki ze zbiórki, do której dołączyli się wszyscy najemcy CitySpace w Nobilis Business House – mówi Magdalena Śnieżek, regional director South Poland CitySpace.

Więcej niż firma

Obecnie największe biuro firmy znajduje się we Lwowie. Niektórzy pracownicy pracują w trybie zdecentralizowanym z różnych miast na zachodzie kraju. Nasze dotychczasowe biura w Dnieprze i Charkowie są obecnie puste. Na szczęście to w Charkowie nadal jest nietknięte przez rakiety i pociski. Aktualnie jesteśmy w trakcie ewakuacji stamtąd naszego sprzętu – mówi Oleg Demydenko.

Planit od 7 lat, dzięki swojej organizacji non-profit – Buildit Ukraine, koncentruje się na doskonaleniu systemu kształcenia zawodowego w sektorze AEC poprzez upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Obecnie jednak organizacja skupia się przede wszystkim na pomocy rodzinom swoich pracowników oraz studentom z Ukrainy. Pomaga w ewakuacji pracowników i ich rodzin, wspiera przy wynajęciu mieszkania, załatwieniu formalności prawnych, uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej, a także dostarcza najbardziej potrzebującym artykuły pierwszej potrzeby. Działania obejmują również ukraińskich studentów, którzy musieli opuścić swój kraj i wyjechać do krajów Unii Europejskiej. Buildit Ukraine pomaga im ubiegać się o przyjęcie na uniwersytety, uzyskać stypendia i znaleźć pracę.