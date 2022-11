Platforma przekształcania wnętrz Colliers Define wita nowego członka zespołu

Zespół Colliers Define, platformy oferującej usługi przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych, dołączył Paweł Szafarczyk.

Do obowiązków Pawła Szafarczyka będzie należało utrzymywanie długofalowych relacji z klientami, poszukiwanie dla nich najlepszych możliwych rozwiązań biznesowych, a także stymulowanie rozwoju samej platformy Colliers Define.

Paweł Szafarczyk to ekspert z wszechstronnym doświadczeniem biznesowym, które zdobywał m.in. w branży nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się w badaniu potrzeb klienta i opracowywaniu kompleksowych rozwiązań, które pomagają w lepszym wykorzystaniu jego potencjału biznesowego. Prowadził wiele złożonych projektów i doradzał międzynarodowym firmom w kształtowaniu strategii dla przedsięwzięć dotyczących zarówno pojedynczych aktywów, jak i pełnych portfolio.

Przed dołączeniem do Colliers Paweł pracował m.in. w JLL, gdzie na jako Client Solutions Director wspierał klientów efektywnie, koordynując dostarczanie usług z zakresu Project Management, TDD (technical due dilligence) i ESG. Doświadczenie zdobywał także w Reesco i Forbis Group, gdzie współtworzył i realizował strategie rozwoju firm na polskim rynku.

– Colliers Define to unikatowa na polskim rynku platforma, która integruje różnorodne kompetencje ekspertów w jeden spójny proces. Cieszę się, że dołączyłem do zespołu, w którym praktykujemy nieszablonowe podejście do klienta i rozwiązujemy często trudne i złożone problemy związane nie tylko z samą nieruchomością, ale też dopasowaniem jej do aktualnych potrzeb pracowników i nowych środowisk pracy. Kreatywne myślenie i szybkie wdrażanie innowacji pozwalają nam zaskakiwać, przekraczać oczekiwania i osiągać najlepsze wyniki dla naszych klientów – mówi Paweł Szafarczyk, nowy Clients Relations Director w Colliers Define.