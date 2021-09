Pływające ogrody. W Poznaniu pojawią się dwa kolejne

W Poznaniu powstaną kolejne pływające ogrody. Wyspy wyposażone w kosze lęgowe dla ptactwa wodnego pojawią się parkach im. prof. Leszka Bergera na Podolanach oraz im. Karola Marcinkowskiego w centrum miasta.

Montaż pływających ogrodów zaplanowano na najbliższą sobotę. Zajmie się tym współpracująca z Miastem Fundacja OnWater.pl. Pomóc mogą jednak wszyscy chętni poznaniacy. Od godziny 10 wolontariuszy będzie można spotkać w parku im. Karola Marcinkowskiego, a od godziny 12 w parku na Podolanach.

Pływające ogrody to lekka konstrukcja wysp wodnych. Instalacje tego typu pomagają wprowadzać zieleń do centrum miast, zwiększać bioróżnorodność oraz oczyszczać wodę i powietrze. Stwarzają warunki do powstania unikalnych ekosystemów. Na ich szatę roślinną składają się głównie gatunki rodzime. Dodatkowo ogród ewoluuje i rozwija się poprzez nowe nasiona nanoszone przez wiatr i ptactwo. Pływające ogrody pozwalają także ptakom zyskać spokojną enklawę, chroniącą przed drapieżnikami, w tym bliskimi ludziom czworonogami - kotami czy swobodnie biegającymi psami, których w parkach jest coraz więcej.

Pływające ogrody w centrum i na Podolanach to nie pierwsze tego typu instalacje w Poznaniu. Wcześniej stanęły one także na rzece Cybinie w sąsiedztwie Bramy Poznania oraz w Parku Wilsona.