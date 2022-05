Po dwuletniej przerwie IKEA wraca na Milan Design Week

Już w czerwcu w Mediolanie odbędzie się Milan Design Week, na którym po dwóch latach przerwy pojawi się również IKEA. Szwedzka marka pokaże zapowiedzi nowych kolekcji, a także pokaże nową odsłoną IKEA Festival, którego przewodnim tematem jest „Między przestrzenią a czasem”.

Już w czerwcu IKEA zawita na BASE w dzielnicy Tortona w Mediolanie podczas Milan Design Week 2022 z nową odsłoną swojego Festiwalu.

Jego odświeżona forma przeniesie nas w przyszłość sprzedaży wyposażenia domu i designu.

Goście dowiedzą się również, jak zmieniło się podejście ludzi do urządzania wnętrz, a także w jaki sposób chęć poprawy codziennego życia może przyczynić się do stworzenia bardziej przemyślanej przestrzeni.

W dniach 7 – 12 czerwca br. odbędzie się największe doroczne spotkanie miłośników i pasjonatów designu na świecie – Milan Design Week 2022. Event obejmie targi meblowe Salone del Mobile w centrum wystawienniczym Fiera Milano oraz program wydarzeń Fuorisalone, które będą mieć miejsce w setkach różnych miejsc, w designerskich dzielnicach miasta.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Między przestrzenią a czasem”. IKEA zaskoczy odwiedzających BASE (Tortona w Mediolanie) unikalnymi doświadczeniami związanymi z życiem w domu oraz projektowaniem jego przestrzeni. Uczestnicy stref IKEA Festival przez cały tydzień będą mogli oglądać wyjątkową instalację.

– Po dwóch długich latach przerwy jesteśmy zachwyceni, że wracamy z harmonogramem pełnym wyjątkowej magii IKEA: od współpracy z artystami, przez dyskusje o projektowaniu i ciągle zmieniające się instalacje, po imprezy co wieczór – mówi Marcus Engman, Dyrektor Kreatywny w Ingka Group.

Dni te będą poświęcone zapowiedziom nadchodzących kolekcji oraz spotkaniom

z projektantami współpracującymi z IKEA od wielu lat, m.in Ilse Crawford i Sabine Marcelis. Na tegorocznej imprezie pojawią się również projektanci – Mikael Axelsson i Friso Wiersma, nie zabraknie również Fredriki Inger – Range Manger w IKEA of Sweden oraz Design Managera Johana Ejdemo. Wieczorami odbywać się będą również imprezy muzyczne i wydarzenia z udziałem międzynarodowych artystów.

– Cieszymy się, że w tym roku możemy wrócić do Mediolanu, by wspólnie dzielić się i czerpać inspirację oraz optymizm tak potrzebne nam na co dzień – mówi Fredrika Inger, Global Range Manger w IKEA of Sweden. Nie możemy doczekać się wartościowych rozmów związanych z designem i życiem w domu, a także uchylenia rąbka tajemnicy na temat produktów z nadchodzących kolekcji – przemyślanych, dobrze zaprojektowanych oraz przystępnych cenowo - dodaje.

Ponadto, wewnątrz budynku odbędzie się wystawa „Ögonblick – Życie w domu”, instalacja inspirowana projektem H22 [„ögonblick” ze szwedzkiego „moment”]. H22 to inicjatywa realizowana w Helsingborgu w Szwecji, z którym IKEA współpracuje, chcąc zbudować „zrównoważone miasto przyszłości”. Poprzez wystawę IKEA opowie historie różnych momentów w życiu, opierając się na swoim głębokim rozumieniu ludzi i ich relacji z domem, analizowanych w corocznym Raporcie Życie w domu.

– Jesteśmy podekscytowani udziałem w Fuorisalone i naszym ważnym projektem skupiającym się na relacji pomiędzy ludźmi a ich domami. Poprzez instalacje, wydarzenia i rozmowy chcemy również opowiedzieć historię o tym, jak koncepcja przestrzeni ewoluowała na przestrzeni czasu, by dostosować się do nowego stylu życia ludzi w erze ciągłych zmian – mówi Luca Battistelli, Home Furnishing Direction Leader w IKEA Italia.

Ponadto w hołdzie dla włoskiej stolicy designu, ożyją klasyczne mediolańskie zabudowania z odkrytym dziedzińcem. Przebywając w Mediolanie będzie można zwiedzić domy, które odzwierciedlają życie trzech różnych rodzin, a w każdym z nich poznać wyjątkową historię tych, którzy w nim mieszkają. Odwiedzający będą mieli również okazję spróbować i delektować się tradycyjnym szwedzkim jedzeniem.