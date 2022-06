Po raz pierwszy w 88-letniej historii SARP ma prezeskę. Agnieszka Kalinowska-Sołtys na czele stowarzyszenia

To bezprecedensowa sytuacja. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, na co dzień architektka i członkini zarządu w APA Wojciechowski, została powołana na stanowisko prezeski Stowarzyszenia Architektów Polskich. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w 88-letniej historii SARP.

Architektka na co dzień projektuje w APA Wojciechowski Architekci, a w 2021 r. została powołana na przewodniczącą zespołu ds. zrównoważonej architektury w Global Compact Network Poland.

Nigdy wcześniej w niemal 90-letniej historii SARP na czele zespołu nie stała kobieta.

O objęciu przez Agnieszkę Kalinowską-Sołtys stanowiska prezeski SARP poinformował zespół APA Wojciechowski na Linkedin. Wcześniej architektka w szeregach Stowarzyszenia pełniła rolę wiceprezeski ds. środowiska i ochrony klimatu.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys ma za sobą studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pracę dyplomową na podyplomowych studiach zarządzania projektami w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 2010 roku pracuje w APA Wojciechowski Architekci, gdzie obejmuje stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Ważniejsze projekty jej autorstwa to biurowce Alchemia I i II w Gdańsku, rewitalizacja Elektrowni Powiśle w Warszawie, Galeria Północna w Warszawie czy kompleks Business Garden Wrocław.

Posiada uprawnienia BREEAM Asesora oraz LEED GA. Jest członkiem i współzałożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Od 2021 r. stoi na czele zespołu ds. zrównoważonej architektury Global Compact Network Poland. Jest to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, ogłoszona przez Kofi Annana w 1999 r. i zainaugurowana w siedzibie ONZ w 2000 r. Jest platformą działań na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.