Podróże w różnym ujęciu tematem wystawy malarstwa Mariana Waldemara Kuczmy

Od 3 do 18 marca 2022 roku w siedzibie Fundacji im. Bolesława Biegasa w Warszawie obejrzeć będzie można wystawę malarstwa Mariana Waldemara Kuczmy “Podróże Niemożliwe”.

Na wystawę składa się zestaw kilkunastu prac, których wspólnym mianownikiem są inspiracje podróżami

Organizatorem wystawy jest Your Art Maison Gallery, a kuratorką Joanna Polus.

Marian Waldemar Kuczma urodził się w 1967 roku w Sanoku, jest absolwentem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dyplom 1993 w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa, praca pt. Kolor i materia). Od 1993 jest asystentem na Wydziale Malarstwa Rzeźby i Grafiki PWSSP, a od 1995 adiunktem na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Nicole'a Naskowa. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie mieszka i pracuje.

Na wystawę “Podróże Niemożliwe” składa się zestaw kilkunastu prac, których wspólnym mianownikiem są inspiracje podróżami. - Są to zarówno podróże realne, spełnione oraz te niezrealizowane, wyobrażone, czy właśnie: niemożliwe. Podróże do miejsc nieistniejących, nierealnych mitycznych. Taki rodzaj peregrynacji wydaje mi się być najbardziej inspirujący. Jest to podróż w głąb siebie, ciągłe zadawanie sobie pytań o obraz świata, często odkrywanie siebie na nowo. To również podróż w głąb obrazu. Podróż jako droga, którą trzeba przejść, aby odkryć wartość i sens swojego malowania - mówi o swojej wystawie sam artysta, Marian Waldemar Kuczma.

Marian Waldemar Kuczma ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt.

Wystawę otworzy wernisaż, który odbędzie się 2 marca 2022 roku w siedzibie Fundacji im. Bolesława Biegasa w Warszawie.