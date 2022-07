Podsumowanie projektu "Woda: w centrum". Tak wygląda instalacja Wodny Azyl przygotowana przez studentów

Instalacja Wodny Azyl porusza temat roli wody w przestrzeni publicznej. Projekt studentów Politechniki Warszawskiej stoi przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak.

Dobiegł końca projekt WODA: W CENTRUM, czyli wspólne przedsięwzięcie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Oddziału Warszawskiego SARP, realizowane we współpracy z Miastem Warszawą.

Oficjalne zakończenie projektu i przedstawienie instalacji Wodny Azyl stworzonej przez studentów Politechniki Warszawskiej, umiejscowionej przed Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK, odbyło się 6 lipca.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 7 sierpnia.

Projekt WODA: W CENTRUM zwracał uwagę na kwestię zrównoważonego wykorzystywania zasobów w kontekście kryzysu klimatycznego i realnego zagrożenia kryzysem wodnym. Odsyłał także do miejskich przestrzeni powiązanych z wodą, jako elementem funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarze przyrodniczym, klimatycznym, gospodarczym i estetycznym. Projektowi towarzyszyły wykłady, szkolenia i prelekcje. Zwieńczeniem przedsięwzięcia było oficjalne odsłonięcie instalacji Wodny Azyl, która powstała w ramach projektu semestralnego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jako element realizacyjny cyklu WODA: W CENTRUM.

Podsumowanie projektu w Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK

6 lipca br. w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK miało miejsce oficjalne zakończenie cyklu „WODA: W CENTRUM” – panel dyskusyjny i prezentacja projektu studenckiego. Spotkanie poprowadzili: dr inż. arch. Anna Cudny - architektka, badaczka miasta, edukatorka i Jan Chwedczuk - wiceprezes OW SARP ds. edukacji. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się również: dr Artur Jerzy Filip - specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast, arch. Magda Maciąg – członkini zarządu OW SARP i pełnomocnik ds. programowych Zodiak WPA, arch. Magdalena Strużycka, członek Oddziału Warszawskiego SARP oraz reprezentantka grupy projektowej, którzy opowiedzieli o projekcie, etapach powstawania instalacji oraz jej roli i przesłaniu.

Miejsce spotkania z wodą

Instalacja Wodny Azyl porusza temat roli wody w przestrzeni publicznej i tego jaki, jako społeczeństwo, mamy do niej stosunek. Woda została potraktowana, nie jako materiał, ale jako równoprawna współtwórczyni wystawy. W ten sposób studentki i studenci WAPW proponują zmianę narracji i sposobu myślenia o poszczególnych elementach środowiska naturalnego.

Tak wygląda instalacja Wodny Azyl przygotowana przez studentów, fot. Mikołaj Kociołek

Dotychczasowe postrzeganie wody jako zasobu, który można kontrolować i dostosowywać do swoich potrzeb, zostało zakwestionowane. Wodny Azyl przypomina i postuluje, że ludzie są całkowicie zależni od wody, a nie odwrotnie. Wystawa wykracza poza propagowanie rozwiązań proekologicznych. Zrównoważone podejście do projektowania powinno być traktowane jako obowiązkowe. Instalacja porusza tematykę wody, suszy, zależności, równości, chciwości, krótkowzroczności, współtworzeniu, schronieniu, trwaniu, przemijaniu, o naszej naturze. Woda to podmiot, równoprawny element ekosystemu.

Nad projektem pracowała kilkunastoosobowa grupa studentów specjalności Architektura i Urbanistyka – Miasto jako miejsce do życia: Marianna Golińska, Beata Grzegorzewska, Wioletta Januszko, Milena Jaszcz, Paulina Kaczor, Emilia Kasjan, Julia Lisonek, Agnieszka Litych, Katarzyna Pawłowska, Natalia Piestrzyńska, Dominika Sapińska, Paweł Skowron, Dominika Smoleń, Marcin Stępień, Aleksandra Suchecka, Marianna Waśniewska, Aleksandra Więcław, Dominika Zając.

Opiekunami studentów byli dr inż. arch. Anna Cudny i dr inż. arch. Artur Filip oraz prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek – Kierownik Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej i koordynatorka specjalności,

Firma Geberit była partnerem głównym projektu.