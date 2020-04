Podświetlona fasad i aparat termowizyjny dla szpitala. Tak Złota 44 wspiera w walce z koronawirusem

Fasada wieżowca Złota 44 co kilka dni, symbolicznie podświetlana będzie w barwach narodowych. To wyraz wsparcia dla osób walczących z koronawirusem. Oprócz tego Złota 44 przekazała także szpitalowi w Grodzisku Mazowieckim specjalistyczne urządzenie do diagnostyki temperatury ciała na odległość – aparat termowizyjny.

REKLAMA

Złota 44 przekazuje szpitalowi w Grodzisku Mazowieckim specjalistyczne urządzenie do diagnostyki temperatury ciała na odległość – aparat termowizyjny. Wzrost temperatury ciała jest jednym z podstawowych objawów zakażenia COVID-19. Urządzenie to pozwoli personelowi medycznemu zachować bezpieczną odległość, w szybki i bezkontaktowy sposób wykryć pierwsze symptomy infekcji. Drugi, równie zaawansowany technologicznie aparat, zostanie wkrótce zakupiony i przekazany do kolejnej placówki.

Dodatkowo, w geście wsparcia i solidarności z osobami, które codziennie pracują na pierwszej linii frontu, fasada apartamentowca Złota 44 będzie co kilka dni, symbolicznie podświetlana w barwach narodowych.

– W tym szczególnie trudnym momencie, pragniemy pomóc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Tak zrodziła się inicjatywa wsparcia szpitala w Grodzisku Mazowieckim, a wkrótce kolejnego szpitala. Podświetlając fasadę budynku pragniemy wyrazić podziękowania przede wszystkim dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników ochrony zdrowia, ale również dla handlowców, sprzedawców, kurierów, czy kierowców – mówi Christopher Zeuner, Head of Europe funduszu Amstar, jednego ze współwłaścicieli apartamentowca Złota 44.