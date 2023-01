Pokazali przyszłość polskich miast za pomocą sztucznej inteligencji

ING Bank Śląski zwizualizował przyszłość polskich metropolii. Dzięki algorytmom możemy przenieść się w czasie i zobaczyć przyszłość Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania a także innych polskich miast.

W ramach akcji "Ja w przyszłości. Powered by AI & ING" bank podejmuje wyzwanie wizualizacji przyszłości polskich metropolii, jak również poszczególnych internautów.

Aby to osiągnąć, posłużył się technologią – algorytmami tworzenia obrazów przez Sztuczną Inteligencję (AI).

Sztuczna inteligencja pomaga nam przekroczyć ograniczenia ludzkiego umysłu. Dzięki możliwościom AI możemy zbudować wizję siebie i naszego bezpośredniego otoczenia za kilkadziesiąt lat. Liczymy, że to pomoże Polakom oswoić się z myślą o ich przyszłości i zainspiruje do zadbania o swój finansowy dobrostan na emeryturze – mówi Barbara Pasterczyk, dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Wizja przyszłości: Katowice, KTW i Spodek, fot. ING Bank Śląski

W ramach aktywacji ING zachęca Polaków do zastanowienia się nad przyszłością i planowania jej już dziś. W refleksji nad przyszłością ma pomóc narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Na stronie dedykowanej kampanii wystarczy dokończyć zdanie: „W przyszłości będę…” oraz opcjonalnie wgrać zdjęcie. Każdego dnia akcji autorzy najciekawszych 21 opisów otrzymają swój własny, wygenerowany przez AI obraz przyszłości, a najlepszy z nich zgarnie dodatkowo nagrodę główną w postaci metalowego fotoplakatu ChromaLuxe.

Miasta Przyszłości

Aby stworzyć obrazy Miast Przyszłości na potrzeby akcji „Ja w przyszłości. Powered by AI & ING”, bank posłużył się możliwościami AI i aktualnymi zdjęciami najbardziej charakterystycznych punktów wybranych polskich metropolii. Dzięki algorytmom możemy przenieść się w czasie i zobaczyć przyszłość Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, a także innych polskich miast. Co przepowiada nam AI? Poznańskie robo-koziołki, statki powietrzne nad Pałacem Kultury oraz portal w rzeszowskim Pomniku Czynu, to tylko niektóre wizje przyszłości roztaczane przed nami przez sztuczną inteligencję.