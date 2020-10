Politechnika Śląska z prestiżową nagrodą

Wieki sukces Politechniki Śląskiej w Konkursie "Marka-Śląskie”. Uhonorowany prestiżową nagrodą „SuperMarka-Śląskie” został Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Oprócz tego uczelnia otrzymała także nagrody w kategoriach "Kultura" i "Produkt" za bramę odkażającą.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk został uhonorowany prestiżową nagrodą „SuperMarka-Śląskie”. Uczelnia otrzymała również dwie nagrody w kategoriach „Kultura” i „Produkt”.

W każdej edycji Konkursu Kapituła może przyznać dodatkową nagrodę o nazwie „SuperMarka-Śląskie”. Może nią zostać uhonorowana osoba bądź podmiot, który w opinii członków Kapituły poprzez swoją działalność stał się nadzwyczajnym symbolem regionu śląskiego, marką rozpoznawalną w kraju i za granicą.



Nagroda „SuperMarka-Śląskie” trafia do Politechniki Śląskiej za pośrednictwem JM Rektora już po raz drugi. W 2018 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymała Uczelnia, jako instytucja. — To wielki sukces naszej wspólnoty akademickiej. Kiedy dwa lata temu odbierałem nagrodę „SuperMarka-Śląskie” dla Politechniki Śląskiej, nawet nie marzyłem, że w przyszłości sam będę laureatem właśnie tej nagrody. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie. Przede wszystkim serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom i członkom naszej wspólnoty akademickiej — mówi prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju. — Markę naszego Regionu kształtuje wiele czynników gospodarczych, kulturowych i społecznych. W Uczelni staramy się, aby był on rozpoznawalny siłą rozwoju nauki. Działalność Politechniki Śląskiej przybiera różne formy. To nie tylko aktywność badawcza i dydaktyczna, to także działalność kulturalna i zwalczanie skutków epidemii. To również wiele firm, które zostały utworzone przez absolwentów Politechniki Śląskiej i coraz więcej inicjatyw podejmowanych przez studentów — wymienia Rektor.

„SuperMarka-Śląskie” to nie jedyne wyróżnienie, które Uczelnia otrzymała w tegorocznej edycji Konkursu. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej został nagrodzony „Marką-Śląskie” w kategorii „Kultura”, a zespół naukowców Politechniki Śląskiej, który wspólnie ze startupem WAAM zaprojektował bramę odkażającą, odebrał nagrodę w kategorii „Produkt”.

— Serdecznie gratuluję Akademickiemu Chórowi Politechniki Śląskiej oraz zespołowi projektowemu bramy odkażającej. Śląsk to piękne miejsce o ogromnym potencjale, to świetne placówki oświatowe i badawcze, doskonały, nowoczesny przemysł, piękna tradycja oraz etos pracy i rzetelności. Wykorzystajmy ten potencjał — zachęca Profesor Mężyk.

Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się 17 października w Arenie Gliwice. Ze względów sanitarnych uroczystość miała charakter hybrydowy, a samo wydarzenie było transmitowane online.



Nagrodę „SuperMarka-Śląskie” otrzymali dotychczas m.in.: Politechnika Śląska (IX Edycja), Abp Wiktor Skworc (VIII Edycja) i Wojciech Kilar (III Edycja).

Gala „Marka-Śląskie” odbyła się już po raz XI. Wyróżnienia są przyznawane w kilkunastu kategoriach. Organizatorzy to Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.