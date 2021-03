Polscy architekci projektują za granicą

Od lokali gastronomicznych ze słodkimi smakołykami, przez wnętrza popularnych hoteli, po kompleksowe studia rozwoju całych miast - architekci z Polski nie próżnują projektując nie tylko w kraju, ale i za granicą. Przyglądamy się niektórym z zagranicznych projektów polskich pracowni.

Studium Rozwoju Nowego Miasta Kalemie; projekt: OPEN Architekci

W 2018 roku OPEN architekci dostali zlecenie od rządu Prowincji Tanganika na opracowanie Studium Rozwoju Nowego Miasta Kalemie (stolicy tej nowej prowincji). Prace zostały zakończone w tym roku. Jest to pierwsze tego typu i tej skali opracowanie wykonywane przez polskich architektów po 1989 roku w Afryce.

Kalemie to miasto portowe założone przez Belgów pod nazwą Albertville, malowniczo położone nad brzegiem jeziora Tanganika. Przez długi czas stanowiło przede wszystkim bazę wojskową, a ostatnie dokumenty planistyczne pochodziły jeszcze z lat 50-tych XX wieku i uwzględniały segregację rasową. Miasto w okresie po uzyskaniu niepodległości rozwijało się chaotycznie, a obecnie jest między innymi, schronieniem dla wewnętrznych przesiedleńców w związku z plemiennymi walkami pomiędzy Pigmejami Batwa a Luba, które rozpoczęły się w 2015 roku. Miasto nominalnie liczy ok. 100 tys. mieszkańców, jednak władze Prowincji oceniają, że prawdziwa ich ilość mieszkańców to ok. 500 tys. ludzi, z których większość stanowią właśnie przesiedleńcy. Oprócz tego Kalemie wciąż objęte jest misja pokojową ONZ.

– Opracowanie musiało z jednej strony odpowiedzieć na aspiracje władz (marzenie o metropolii, poparte różnorodnymi inspiracjami ze świata, niekoniecznie współgrającymi klimatycznie czy kulturowo) oraz na potrzeby społeczności lokalnej związane z niełatwymi warunkami życiowymi. Kwestia rozwiązania tego dysonansu była niezwykle ciekawa i wymagająca – relacjonują autorzy koncepcji.

Koncepcja opiera się na kilku strategicznych decyzjach projektowych. Architekci założyli decentralizację, która polegać ma na samowystarczalności poszczególnych sekcji miejskich - w ten sposób uda się wyeliminować zbędne potrzeby komunikacyjne. Opracowanie zakłada również duży udział zieleni w tkance miejskiej, pomimo planowanego dużego zagęszczenia mieszkańców. Oprócz tego, przewidziano także rezerwę zieleni służącej pod uprawy rolnicze, z których utrzymuje się większość mieszkańców. Przekroje ulic dostosowane są do warunków klimatycznych, a zaproponowane rozwiązania architektoniczne uwzględniają również zasobność mieszkańców.

Neo art deco cafe, Londyn; projekt: Żurawicki Design

Inicjatorem do stworzenia lodziarnio-cukierni jest polski inwestor, który przyjmuje nowy kierunek rozwoju i otwiera się na kolejne rynki. Zaprojektowana cukiernio-lodziarnia ma stać się pierwszym miejscem, w którym inwestor będzie promował markę własną lodów rzemieślniczych. Jedynym oczekiwaniem klienta było stworzenie miejsca w pastelowo-różowej kolorystyce, miejsca słodkiego, pozytywnie kojarzącego się z lodami i słodyczami. Istotne było również zaprezentowanie zaplecza, tak żeby klient mógł podglądać miejsce powstawania produktów.