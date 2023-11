Polska marka świętowała 40-lecie w przestrzeniach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta

Grupa Tubądzin świętowała 26 października jubileusz 40-lecia marki. Podczas spotkania w przestrzeniach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta pokazano m.in. nowe wzory i kolekcje artystów współpracujących z marką.

26 października w przestrzeniach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta Grupa Tubądzin świętowała jubileusz 40-lecia marki. Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do przedstawienia nowych projektów.

Miejsce wydarzenia wybrano nieprzypadkowo. Wnętrza Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki mają niepowtarzalny klimat. Scenografia eventu została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Na jeden wieczór sale ekspozycyjne wypełniły krajobrazy ze snów. Na gości czekała prawdziwa uczta, nie tylko dla podniebienia, ale przede wszystkim duchowa. Wieczór wypełniły rozmowy o sztuce i designie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dziennikarze, artyści, architekci i influencerzy.

Grupa Tubądzin przez 40-lat swojego istnienia zbudowała silną markę, głęboko zakorzenioną w świadomości konsumentów. Jej znakiem rozpoznawczym są oryginalne wzory, które powstają we współpracy z artystami i projektantami.



Grupa Tubądzin była pierwszą polską firmą ceramiczną, która zaprosiła do współpracy artystów. Kolekcję tworzą dla niej m.in. Dorota Koziara i Maciej Zień. Tubądzin jest także organizatorem konkursu dla architektów i projektantów wnętrz “Tubądzin Design Awards”, w którego jury zasiada wielu wybitnych twórców. Od wielu lat jest organizatorem Tubądzin Design Days, współpracuje z Operą Narodową, a w najbliższym czasie ogłosi kolejne kolaboracje z instytucjami kultury.

Połączenie wieloletniego doświadczenia i niepodważalnej jakości wyrobów producenta ceramiki oraz kreatywnych, świeżych pomysłów młodych artystów to gwarancja niezwykłych projektów i nietuzinkowych rozwiązań.

Nowe wzory znalazły się m.in. w najnowszych kolekcjach Macieja Zieinia Holiday i Lounge. Projektant opowiedział gościom o swoich inspiracjach.

– Ibiza to jedno z moich ulubionych miejsc. Wyspa zachwyca szerokimi plażami, błękitem morza i muzyką rozbrzmiewającą niemal we wszystkich jej zakątkach. Uwielbiam ten klimat. W kolekcji Holiday chciałem przenieść go do wnętrz. Wybrałem najpiękniejsze skały, jakie można spotkać na wyspie. W kolekcji nie mogło zabraknąć etnicznych dekorów, które dodają całości lekkości i luzu. – tłumaczy Maciej Zień – Natomiast kolekcja Lounge to hołd dla wielkomiejskich metropolii. Ich monumentalnej architektury i ponadczasowej elegancji. Tu postawiłem na wyraziste, ciemne skały i dekory nawiązujące do stalowych elewacji drapaczy chmur – dodaje.