Polska pracownia doceniona w zagranicznym konkursie

Pracownia KODO Projekty i Realizacje Wnętrz została doceniona w międzynarodowym konkursie organizowanym przez magazyn branżowy Build. Biuro otrzymało tytuł zwycięzcy w dwóch kategoriach.

REKLAMA

Architecture Awards to nagroda przyznawana od 2015 roku przez branżowy magazyn Build. Jej celem jest wyłonienie projektantów, inżynierów i wizjonerów, których wybitne osiągnięcia wyznaczają nowe kierunki w światowej architekturze i budownictwie.

W tegorocznej, szóstej już edycji konkursu, pracownia KODO otrzymała tytuł zwycięzcy w dwóch kategoriach: „Najlepsza pracownia wykończenia wnętrz pod klucz w Europie Centralnej” oraz tytuł „Najlepsze gotowe wnętrze mieszkalne” za realizację „House of Noble Colours”. Kapituła doceniła architektów za kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe podejście, a także za zaangażowanie na każdym etapie projektowania i realizacji. Nie bez znaczenia była także jakość obsługi klienta.

– Nagroda Build Architecture Awards 2020 to duże wyróżnienie dla naszej pracowni. To także dowód na to, że koncepcje aranżacyjne realizowane przez polskich architektów doceniane są nie tylko na rodzimym rynku, ale także poza jego granicami. Cieszymy się, że możemy dołożyć do tych osiągnięć naszą cegiełkę, a tym samym dbać o poprawę komfortu życia oraz wyznaczać nowe standardy w projektowaniu i realizacji wnętrz – mówi Maciej Skupiński, Prezes KODO.

KODO Projekty i Realizacje Wnętrz to pracownia oferująca nowy wymiar usługi pod klucz. Dorobek pracowni to blisko 2 500 zrealizowanych i oddanych do użytku mieszkań, o łącznej powierzchni 150 000 m². Pracownia kieruje swoją ofertę zarówno do prywatnych inwestorów, jak i firm deweloperskich – począwszy od tworzenia projektów, po kompleksowe wykańczanie i realizację usług pod klucz. Biura regionalne zlokalizowane są we Wrocławiu i w Warszawie. Planowane jest utworzenie placówek pracowni także w innych miastach Polski, tj. w Poznaniu i w Trójmieście.