Polska pracownia z międzynarodową nagrodą za wnętrza Rezydent Sopot MGallery

Wnętrza pięciogwiazdkowego hotelu Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection zaprojektowane przez pracownię Tremend zostały docenione w międzynarodowym plebiscycie The International Hotel & Property Awards 2022.

Prestiżowy brytyjski magazyn „design et al” ogłosił właśnie wyniki międzynarodowego konkursu The International Hotel & Property Awards 2022.

Statuetkę zwycięzcy otrzymała warszawska pracownia Tremend za projekt wnętrz Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection.

Zaprojektowany przez pracownię Tremend Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection wygrał w kategorii Hotel Under 200 Rooms - Europe.

Pięciogwiazdkowy hotel Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, będący częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels został otwarty dla gości w czerwcu ubiegłego roku w zabytkowej secesyjnej kamienicy.

W plebiscycie organizowanym przez „design et al” w 28 kategoriach brały udział pracownie architektoniczne z całego świata. Do ścisłego finału wybrane zostały przez jury tylko niektóre projekty, by poddać je następnie głosowaniom internautów. Oddanych zostało ponad 13 tysięcy głosów, które zostały dokładnie zweryfikowane przez jury konkursu, by wyłonić zwyciezców. Zaprojektowany przez pracownię Tremend Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection wygrał w kategorii Hotel Under 200 Rooms - Europe.

Anna Federowicz i Magdalena Federowicz Boule, Tremend, fot. mat. prasowe

Rozdanie nagród odbyło się 8 lipca podczas uroczystej gali w pięknej scenerii Capri, a statuetkę odebrały architektki Magdalena Federowicz - Boule i Anna Federowicz współwłaścicielki Tremend.

- Jesteśmy ogromnie szczęśliwe, że nasz projekt hotelu Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection został wybrany jako najlepszy w Europie w tej kategorii! Konkurencja była bardzo duża i wszystkie projekty były na bardzo wysokim poziomie, tym bardziej cieszy nas ta wygrana - mówi Magdalena Federowicz-Boule prezes Zarządu Tremend.

Rezydent Sopot MGallery: butikowy hotel z klimatem

Pięciogwiazdkowy hotel Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, będący częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels został otwarty dla gości w czerwcu ubiegłego roku. Zabytkowa secesyjna kamienica, w której się znajduje, dzięki renowacji zyskała drugie życie, a jej stylistyka bez wątpienia wpłynęła na wystrój wnętrz hotelu.

Położony w niedalekiej odległości od słynnego molo i plaży obiekt, stanowi idealne miejsce na nie tylko wakacyjny wypoczynek. Hotelowi goście mają do dyspozycji 63 pokoje, pośród których wyodrębnić można te o standardzie Classic, Deluxe oraz wyjątkowy „Apartament Bałtycki”.

Zarówno wnętrza apartamentów, jak i części wspólne hotelu utrzymane są w kameralnym stylu, który balansuje pomiędzy klasyką i nowoczesnością. Wszechobecne kolumny i sztukaterie oraz drewniana stolarka renowacyjna i elegancka posadzka lastriko są wdzięcznym tłem dla licznych artefaktów sztuki współczesnej. Odważny styl i obecność kontrastowych deseni sprawiają, że

Rezydent wpisuje się w butikowy charakter hoteli MGallery, których oferta składa się z wyjątkowych, luksusowych lokalizacji, zorientowanych na świadomego klienta.

Wnętrza jak spacer nad morzem

- Projekt wnętrz hotelu nawiązuje do nadmorskich opowieści, których głównym akcentem jest piaszczysta bałtycka plaża i morze. Wszelkie detale, jak kolorystyka i tekstury materiałów, zostały dobrane z myślą o tej opowieści. Wykładzina w korytarzach - to przekształcony wzór z fotografii słynnego molo w Sopocie, zagłówki w pokojach układem materiału mają przypominać rozwiany wiatrem piasek nad Bałtykiem, lampy w lobby, przypominające bursztyny, przywodzą na myśl morskie skarby wyrzucane na brzeg. Jest też wiele innych detali… - opowiada Magdalena Federowicz- Boule.

Architekci Tremend sprawili, że wszystkie zaprojektowane przez nich przestrzenie Hotelu Rezydent mają wyjątkowy charakter. Subtelna kolorystyka, w zestawieniu z pięknymi szklanymi dekoracjami autorstwa Barańska Design - koi zmysły i sprawia, że łatwo wczuć się w niespieszny klimat towarzyszący pobytowi nad Bałtykiem.

Klasyczną biel kolumnad projektanci zestawili z modną, przygaszoną tonacją greenery i kilkoma odcieniami beżu, wszechobecnego w morskiej estetyce. Na próżno szukać tu oczywistych odniesień do najnowszych trendów i nachalnego blichtru. Zamiast tego odnajdziemy harmonijnie zestawione i oryginalne akcenty - takie, jak przestrzenny kontuar wykonany z drewna i nawiązujący do słynnych oliwskich organów, oświetlenie części wspólnych i różnorodne stylistycznie meble, wprowadzające bezpretensjonalną dynamikę, a także skutecznie równoważące całość wystroju.

Mnóstwo jest tu również akcentów roślinnych, bez których trudno sobie wyobrazić relaksującą, hotelową przestrzeń. W procesie tworzenia nowego wizerunku Hotelu Rezydent wzięli udział architekci wnętrz projektu: Magdalena Federowicz - Boule, Łukasz Zalewski i Martyna Wojtasik, a także projektanci: Marta Idczak, Iza Kozuch oraz Andrzej Pruski.