Polska w czołówce UE. Więcej w budownictwo inwestuje tylko Finlandia

Najbliższe lata po pandemii COVID-19 upłyną zarówno w Polsce, jak i w Europie pod znakiem inwestycji publicznych i wydatkowania ogromnych środków na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych.

Polska jest w europejskiej czołówce krajów inwestujących w budownictwo. Jak wynika z najnowszego raportu Budindex 2020/21, opublikowanego przez największego polskiego generalnego wykonawcę – Budimex SA, zajmujemy pod tym względem drugie miejsce w rankingu i wydajemy na inwestycje budowlane więcej niż wynosi średnia unijna.

Polska wydała przez cały 2020 rok 7,4% PKB na inwestycje budowlane. To o 1,5 p.p. więcej niż wynosi średnia Unii Europejskiej, która równa jest 5,8%. Uplasowało to nasz kraj na drugim miejscu – zaraz za Finlandią. Finowie przeznaczają na rozbudowę 8% swojego PKB. Najmniej buduje Grecja (1,7%) i Irlandia (2,2%) – czytamy w raporcie.

Na takim samym poziomie co Polska, w relacji do swojego potencjału gospodarczego buduje: Austria i Litwa, trochę mniej Rumunia (7,3%). Polska w rankingu krajów inwestujących najwięcej w budownictwo znalazła się w 2021 roku na czołowej drugiej pozycji. Zwracamy uwagę na największe obecnie realizowane budowy w krajach Unii. Pokazujemy ranking krajów, które inwestują największe fundusze w budownictwo, proporcjonalnie do swojego produktu krajowego brutto– mówi Artur Popko, Prezes Budimeksu.

Największe inwestycje w Europie

Raport prezentuje także największe inwestycje budowlane w krajach Unii Europejskiej, na etapie przygotowania dokumentacji bądź budowy. W krajach Europy nie brakuje dużych inwestycji infrastrukturalnych o jednorazowej wartości ponad 30 mld zł. Największe z nich to m.in.: budowa tunelu kolejowego o długości 64 kilometrów pod przełęczą Brenner między Austrią i Włochami, o wartości ponad 8 mld euro, budowa nowej autostrady wodnej Sekwana- Skalda na Renie i Sekwanie o wartości 8 mld euro. Nasi północni sąsiedzi – Szwedzi – budują obwodnicę Sztokholmu za 2,6 mld euro.

Wyjątkowym projektem infrastrukturalnym jest również budowa 270-km trasy kolejowej pociągów wysokich prędkości: Turyn-Lyon za 25 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2032 r. Większość budów to projekty infrastrukturalne: kolejowe, drogowe i hydrotechniczne.

Realizacja dużych inwestycji wiążę się także z problemami – na co zwraca uwagę Prezes Budimeksu. Patrząc na to, co buduje Europa, warto pamiętać, że nawet takie potęgi inwestycyjne jak Niemcy napotykają wiele trudności w skutecznej realizacji dużych projektów. Przykładem może być trwająca ponad 14 lat, ale zakończona sukcesem, budowa lotniska Brandenburg pod Berlinem – dodaje Artur Popko.