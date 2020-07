Polski akcent na Good Design Show. Projektantka z Polski uświetni 70. jubileusz nagrody

W tym roku Good Design Award obchodzi 70. jubileusz. Z tej okazji The Chicago Athenaeum we współpracy z Europejskim Centrum Architektury zorganizowały wyjątkową wystawę. Od 10 lipca do 6 września w Atenach można oglądać nagrodzone projekty, a wśród nich projekt polskiej projektantki, Katarzyny Dzięcioł. Specjalna część wystawy będzie poświęcona Karimowi Rashidowi.

REKLAMA

Podczas Good Design Show w Centrum Europejskim w Atenach zostaną zaprezentowane projekty, które zdobyły Good Design w edycji 2019-2020. Na greckiej wystawie nie zabraknie ławki Tonuki zaprojektowanej przez Katarzynę Dzięcioł ze studia Karbonado. Ławka wykonana z drzewa czereśniowego została doceniona za swoją formę i sposób połączenia funkcji i estetyki. Do laureatów Good Design Award zaliczają się takie ikony designu jak Patricia Urquiola, Jean Nouvel Design, Lissoni Associati czy Karim Rashid, który w tym roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie American Prize for Design więc część ekspozycji będzie poświęcona jego pracy.

- Ten rok jest wyjątkowo trudny. Podobnie jak cała branża musieliśmy zrezygnować z wielu planów. Cieszę się, że będziemy mogli wyjść z wirtualnego świata i zaprezentować Tonuki międzynarodowej publiczności na żywo – mówi Katarzyna Dzięcioł. - Fakt, że jest to jubileusz nagrody z tak długą tradycją, cieszy tym bardziej - dodaje projektantka.

Nagroda Good Design przyznawana przez The Chicago Athenaeum: Muzeum Architektury

i Wzornictwa oraz Europejskie Centrum Architektury, Sztuki, Projektowania i Studiów Miejskich trafia do projektantów, którzy wyróżniają się kreatywnością i innowacyjnością promując przy tym design jako sztukę ewolucji i lepszej przyszłości. To najstarsza nagroda w dziedzinie designu na świecie, jej współzałożycielami byli m.in. Charles i Ray Eames oraz Eero Saarinen.

Katarzyna Dzięcioł, ukończyła architekturę na Politechnice Wrocławskiej, projektuje meble

i przedmioty codziennego użytku oraz wnętrza prywatne i komercyjne. W 2012 roku założyła studio projektowe Karbonado, w 2018 otrzymała nagrodę ADesign za projekt mobilnej toaletki Tolumi, a 2019 przyniósł jej nagrodę Good Design® za ławkę Tonuki.